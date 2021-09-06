Германия заподозрила российских хакеров в подготовке кибератак

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну и с тех не возвращался на родину. Он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте. Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.

В опубликованном сегодня видеообращении Саакашвили призвал и других проживающих за рубежом граждан Грузии «взять отпуск» и вернуться в Грузию, чтобы принять участие в выборах.

Саакашвили не в первый раз обещает сторонникам приехать в Грузию. После каждого такого заявления действующие власти говорят, что в этом случае экс-президент будет арестован. И на этот раз третий президент Грузии подчеркнул, что не боится ареста в случае возвращения, а также не считает его реваншем.

«Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых «уголовных делах», возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы», - сказал Саакашвили.

«Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится, и освободит и меня. Я не боюсь передать свою судьбу в руки грузинского народа … Не будет никакого реванша, потому что мы должны положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша и несчастья, - отметил экс-президент.