9 января 2024 года Ильхам Алиев принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна вместе с его семьей. На встрече также присутствовали высокопоставленные чиновники с обеих сторон.

ОАЭ являются абсолютной монархией, которой на протяжении нескольких десятилетий правит династия шейхов Аль Нахайян. Гостями Баку были и другие представители этой семьи:

Шейх Мансур ибн Заед Аль Нахайян – брат президента, который является как вице-президентом, так и вице-премьером.

Шейх Абдулла (Абдалла) ибн Заид Аль Нахайян – второй брат президента, министр иностранных дел.

Хамдан июн Мухаммад Аль Нахайян – сын президента.

Азербайджанскую сторону вместе с президентом Алиевым представляли министр иностранных дел Джейхун Байрамов, премьер-министр Али Асадов и другие официальные лица.

Но среди членов азербайджанской делегации был один молодой человек, не занимающий никакой официальной должности в стране: Гейдар Алиев-младший, сын президента Алиева.

Его появление вновь пробудили в азербайджанском обществе предположения о том, что Ильхам Алиев видит своего сына будущим лидером страны, и теперь он делает первые шаги к этому.

«Наследственная демократия?»

«Очевидно, что к этому все и идет. Уже несколько лет было ясно, что Азербайджан не собирается пересматривать установленный в стране стандарт, который я бы назвал «наследственной демократией», где бразды правления передаются от отца к сыну», – говорит в разговоре с грузинской службой Радио Свобода политолог Паата Закареишвили, который следит за политикой стран Южного Кавказа.

Несмотря на то, что Азербайджан – авторитарное государство, в нем все равно есть парламент, партия и формальные институты; Ильхам Алиев также стал президентом путем выборов, и именно поэтому это – «наследственная демократия», продолжает политолог.

Семья Алиевых правит Азербайджаном с советских времен.

Гейдар Алиев был самой влиятельной фигурой в Советском Азербайджане до восстановления независимости Азербайджана. Бывший офицер КГБ поднялся по карьерной лестнице в партии в 1960-х годах и стал лидером Азербайджанской ССР.

После распада СССР Гейдар Алиев после некоторого перерыва продолжал управлять теперь уже независимой страной – в роли президента. Его правление характеризовалось, с одной стороны, прагматичной политикой – в частности, развитием нефтяного сектора, что привело к стабилизации экономики страны, а с другой – авторитарным контролем. В этот период окончательно сложился культ Алиева, который постепенно унаследовал его сын.

Гейдар Алиев столкнулся с проблемами со здоровьем в начале 2000-х годов. В 2003 году, он ушел со своего поста, после чего президентом стал его сын – Ильхам Алиев. Это была тщательно организованная передача политической власти.

Ильхам Алиев укрепил авторитарный режим, установленный его отцом:

возвел до новых вершин культ своего отца;

благодаря стратегическому развитию энергетического сектора, а затем и оборонного сектора он превратил страну, испытывавшую экономические проблемы, в сильного регионального игрока;

за 21 год своего президентства он полностью уничтожил политическую оппозицию и признаки демократических процессов;

на 20-ый год своего правления полностью установил контроль над Нагорным Карабахом, ценой тысяч погибших азербайджанцев и армян, и десятков тысяч беженцев местного армянского населения.

«Азербайджан дистанцировался от западных институтов. Он [Ильхам Алиев — ред.] заявил, что не заинтересован во вступлении в Евросоюз. Они никогда не говорят о НАТО; в контексте сохранения власти им предпочтительнее следовать таким путем, а не брать на себя обязательства перед демократическими институтами», – говорит Паата Закареишвили.

Жена: первый вице-президент

Ильхам Алиев в 2017 году продолжил традицию распределения властных полномочий в семье, учредив пост первого вице-президента, который заняла его жена Мехрибан Алиева. Согласно поправкам, утвержденным по итогам референдума, в случае ухода президента в отставку полномочия главы государства передаются вице-президенту, а не премьеру.

Азербайджаном правят кланы Алиевых и Пашаевых, и ничего не угрожает этому правлению, говорит Паата Закареишвили.

Семья Пашаевых, представленная первой леди, в 2010 году во внутренних документах представителя американского посольства, согласно просочившимся документам Wikileaks, была названа «самой влиятельной семьей» в Азербайджане. По данным того же источника, Пашаевы контролируют сферы строительства, недвижимости, финансов и телекоммуникаций.

На том же референдуме, на котором Мехрибан Алиева стала главной политической преемницей Алиева, срок президентства был увеличен с пяти до семи лет, и одновременно был отменен возрастной ценз для кандидатов в президенты.

Оппозиционеры и гражданские активисты, раскритиковавшие идею проведения референдума, сразу предположили, что Алиев готовит к президентству собственного сына.

Что мы знаем о сыне?

Но тогда Гейдару Алиеву-младшему было всего 19 лет, и он не обладал достаточным опытом.

В сентябре 2018 года он начал проходить обязательную военную службу и завершил ее летом 2019 года.

Осенью 2022 года он женился.

Еще в 9 лет он стал владельцем огромного особняка в одном из самых престижных и закрытых поселков Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье — «Сады Майендорф».

В 13 лет на его имя был зарегистрирован особняк стоимостью 44 миллиона долларов в Дубае.

Сейчас ему 27 лет, и он все чаще появляется на публике вместе со своим отцом.

Помимо встречи с делегацией Эмиратов, фото и видео которой были специально обнародованы администрацией президента, его видели и на других важных мероприятиях.

Вот он в 2023 году с женой в карабахском городе Шуша (армянское название – Шуши), после того как Азербайджан взял его под свой контроль:

А вот он 8 ноября 2023 года – на мероприятии, посвященном третьей годовщине победы во Второй Карабахской войне, вместе с матерью:

7 декабря 2023 года президент Азербайджана после окончательного военного успеха в Карабахе неожиданно подписал указ о досрочных президентских выборах.

Выборы пройдут 7 февраля. Президент избирается сроком на 7 лет.

Из более чем 10 кандидатов широко известно только одно имя – Ильхам Алиев. Не похоже, что он собирается уступать свои позиции в ближайшем будущем.

В интервью местным СМИ Алиев назвал причины проведения досрочных выборов. По его словам, «начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами», которые «впервые в период независимости будут проведены на всей территории страны».