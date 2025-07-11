Глава МИД Великобритании пообещал изучить «существующие в Грузии коррупционные практики»

На заседании парламентского комитета по международным делам министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми задали вопрос о ситуации в Грузии, связанный с Британскими Виргинскими островами. С этой темой к главе МИД обратился депутат от Лейбористской партии Филип Брикелл. Он обратил внимание на возможные финансовые интересы лидеров «Грузинской мечты» в юрисдикции Великобритании, отметив:

«Уже много лет вы прилагаете усилия для того, чтобы Лондон стал антикоррупционной столицей мира, и это действительно заслуживает уважения.

В этом контексте я хотел бы затронуть вопрос заморских территорий Великобритании. В Грузии лидеры пророссийской партии «Грузинская мечта», одновременно с ограничением гражданских свобод и давлением на гражданское общество, предположительно используют зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании, чтобы скрывать свое имущество под прикрытием финансовой непрозрачности.

Кроме того, Виргинские острова так и не выполнили обязательство по созданию публичного реестра бенефициарных владельцев. После принятия в 2018 году закона о санкциях и противодействии отмыванию денег, они не уложились в установленные сроки – ни в 2020 году, ни в 2023-м. Какой сигнал, по-вашему, это посылает остальному миру?»

Виргинские острова – зависимая территория Великобритании, расположенная на северо-востоке Карибского моря.

Отвечая на этот вопрос, глава британского МИДа Дэвид Лэмми сказал, что «это очень плохой сигнал», добавив, что в следующем году планируется конференция, посвящённая проблеме незаконных финансов.

Он также отметил:

«Что касается Грузии и существующих там коррупционных практик – я пока не знаком с деталями, но обязательно изучу этот вопрос и передам соответствующую позицию Британским Виргинским островам».

В середине января грузинская неправительственная организация, работающая над антикоррупционными вопросами – «Transparency International – Грузия», сообщила, что в случае введения санкций против Бидзины Иванишвили со стороны Великобритании, пострадают десятки компаний, зарегистрированных в офшорах, подпадающих под юрисдикцию Великобритании.

В заявлении от 17 января TI указывала, что в случае санкций против Иванишвили и членов его семьи, почти вся его бизнес-империя окажется под ударом, поскольку, по данным организации, все эти компании зарегистрированы в британских офшорных юрисдикциях – в частности, на Виргинских и Каймановых островах.

Этой весной в интервью грузинской службе Радио Свобода депутат британского парламента Джеймс Макклири, представитель Партии либеральных демократов и активный сторонник введения персональных санкций против Иванишвили и его окружения, заявил:

«Лондон, да и вся Великобритания, превратились для Иванишвили не только в место хранения капитала – он также финансирует свою пропаганду отсюда. Это тревожный факт, и как демократическое государство, мы не собираемся закрывать на это глаза. Мы уже движемся в направлении персонализированных санкций против Иванишвили и его окружения – и надеемся, что правительство Великобритании присоединится к этому курсу».

С декабря 2024 года Великобритания ввела санкции против грузинских силовиков и судей, в том числе экс-главы МВД Вахтанга Гомелаури, судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе. В «Грузинской мечте» тогда заявили, что «Deep state» выдвинул на первый план Великобританию, и «именно Великобритания будет использована в качестве оружия против Грузии».