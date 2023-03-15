Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает сообщения о своей тяжелой болезни. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил». Ранее о серьезных проблемах у главы республики заявлял председатель правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев, а также оппозиционные чеченские телеграм-каналы.

Кадыров связал обсуждение своего здоровья с электронными четками (счетчиком молитв – ред.), которые он носит на пальце. Ранее в некоторых СМИ их назвали медицинским прибором.

Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.

О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, 13 марта Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что в республике «все очень неплохо» и поблагодарил за это главу государства. Кадыров сообщил, что регион в 2022 году занимал «ведущие места» в различных сферах. При этом отчет об успехах противоречит официальной статистике в целом.