Глава Чечни вновь пригрозил отомстить своим критикам

Президент России Владимир Путин потребовал от Запада немедленно предоставить Москве гарантии безопасности – на фоне заявлений российских властей о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и опасений США и их союзников по Североатлантическому союзу, что Россия готовит военное вторжение на Украину.

Владимир Путин дал очередной комментарий ситуации в четверг на ежегодной большой пресс-конференции по итогам года. Радио Свобода вело лайвблог на своем сайте, подробно освещая встречу.

Представитель Sky News спросил Путина, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину. «Наши действия будут зависеть от ситуации в сфере безопасности. Мы, что ли, ставим ракеты рядом с территорией США? Нет, это они у нас на пороге. А кому раньше Калифорния принадлежала и Техас? Никто про это не вспоминает, как сейчас вспоминают про Крым…Нам обещали не расширять НАТО на восток, нас надули», – считает российский президент.

Говоря о предложениях России США и НАТО по гарантиям, которые российские власти обнародовали 17 декабря, Путин заметил: «Вы должны дать гарантии, и немедленно, а не забалтывать десятилетиями». «Пять волн расширения. А о действиях России все время выражают озабоченность. Идите вы со своими озабоченностями. Мы хотим обеспечить свою безопасность», – добавил Путин.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Россией, США и, возможно, другими западными союзниками Вашингтона, Владимир Путин упомянул «положительную реакцию», которую получила Москва. «Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию», – сказал Путин.

Российские предложения по гарантиям содержат призыв отказаться от планов по расширению НАТО на востоке, оставив Украину и ряд других стран в качестве буферных территорий с ограниченным суверенитетом в военных вопросах.

В этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек – более половины из них из регионов. Среди аккредитованных также журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и «Медузы», признанных СМИ-«иноагентами». При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

Журналистов «Новой газеты», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это «ограничениями Роспотребнадзора».

Вопрос Муратова Путину передал журналист «Эха Москвы». Вопрос заключался в том, известны ли Путину лично имена заказчиков убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Как сказал Владимир Путин, он делал все для того, чтобы раскрыть эти преступления. «Как вам известно, за совершенное преступление люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, что заказчики спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно», – сказал Владимир Путин.

Фамилию «Навальный» президент вновь не назвал. Отвечая на вопрос про «человека, которого якобы отравили», Путин заявил, что Россия пыталась участвовать в расследовании: были отправлены запросы прокуратуры и попытки отправить своих специалистов для исследования проб. «Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу», – подытожил Владимир Путин.

Среди прочего Путин сказал на пресс-конференции, что в России сейчас низкий уровень вакцинации от COVID-19. По его данным, коллективный иммунитет, то есть количество переболевших и вакцинированных, составляет 59,4%. «Нам нужен коллективный иммунитет под 80%. Надеюсь, в следующем году, в конце первого квартала или во втором квартале, мы достигнем этого уровня», – отметил президент.

Пресс-конференция в московском Манеже продолжалась почти 4 часа. Немного меньше, чем год назад.

Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две большие встречи с ответами на вопросы в прямом эфире – летом он общается с россиянами в формате прямой линии, а в конце года – с журналистами. Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19 и была частично совмещена с отмененной летом прямой линией с россиянами.