Новости
Глава делегации РФ на встрече в ООН извинился за вторжение в Украину
Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за вооруженное вторжение России в Украину, которому, по его словам, нет оправдания.
Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников, которые утверждали, что лично слышали это от российского ученого во время виртуальной встречи за закрытыми дверями.
Как отмечается, Анисимов взял слово после эмоционального выступления представительницы Украины Светланы Краковской о положении в ее стране. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину», – сказал Анисимов.
AFP передает, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата обеспечила участникам конференции синхронный перевод на английский, и доступа к словам Олега Анисимова, которые он произносил на русском языке, у агентства нет.
Когда France-Presse лично обратилось к ученому за комментарием, Анисимов сказал, что он высказал собственное мнение по поводу происходящих сейчас событий вокруг Украины, поэтому его выступление не должно восприниматься как официальная позиция российской делегации.
Олег Анисимов – ученый-климатолог, заведующий отделом Росгидромета.
Также в воскресенье актер Данила Козловский, снимавшийся в российском патриотическом кино последних лет, опубликовал в своем инстаграме антивоенное заявление. «Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм, это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. (...) Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно», - написал Никита Козловский.
В «карусели» своего поста актер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну.
Другие новости дня
Зурабишвили обсудила с президентом Германии важность поддержки Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о содержательной беседе, которая состоялась у нее с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Состоялся очень содержательный разговор с президентом Германии г-ном Штайнмайером. Я подчеркнула историческую важность полного единения Евросоюза и твердой поддержки Германией Украины, находящейся перед лицом российской агрессии. Рост поддержка ЕС в отношении Грузии своевременен, как никогда», - написала президент в Twitter.
- Накануне, 26 февраля, состоялись телефонные разговоры президента Грузии с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговоров была обсуждена ситуация в Украине.
- Макрон подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Лидеры двух стран также подчеркнули важность единой позиции в ООН и других международных форматах. В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
- Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни.
Кличко: Киев находится на грани гуманитарной катастрофы
Агентство Associated Press опубликовало заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что в данный момент Киев полностью окружен российской армией, все выезды заблокированы, а потому эвакуация мирного населения из города невозможна.
Позднее пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева заявила, что информация о блокаде Киева – «брехня и манипуляция», и что скоро сам Кличко выпустит по этому поводу опровержение. Журналисты, находящиеся в Киеве, сообщают, что как минимум одно шоссе доступно для въезда и выезда из города.
По словам мэра, столица Украины находится «на пороге гуманитарной катастрофы», поскольку «разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств». Виталий Кличко также сообщил, что с начала вторжения российской армии на территорию Украины в столице погибли девять мирных жителей, среди них один ребенок, а также 18 украинских военных и бойцов территориальной обороны. Ранены 153 человека.
Всего в Украине погибли как минимум 210 мирных жителей и 134 украинских военных – это данные уполномоченного по правам человека и Организации Объединенных Наций. Подчеркивается, что точное число погибших и раненых установить на данный момент невозможно.
ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.
«Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза.
Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС запретит трансляцию российского телеканала RT, новостного агентства Sputnik и их филиалов. В Брюсселе подчеркивают, что решение принято для того, чтобы эти СМИ больше не смогли «распространять ложь, дезинформацию и пытаться внести раскол в Союз». Как сказала Урсула фон дер Ляйен, сейчас Еврокомиссия разрабатывает инструменты для запрета работы этих редакций.
Она рассказала и о других санкциях против России за ее вооруженное вторжение в Украину. Решение предусматривают, среди прочего, реализацию плана ЕС по финансированию закупок и поставок Украине оружия и разного оборудования. «Впервые за все время Евросоюз профинансирует и поставит вооружения стране, подвергшейся атаке», - подчеркнула фон дер Ляйен, назвав вводимые меры «переломным моментом».
Дополнительные санкции Брюссель вводит в отношении Беларуси. Они затронут, в частности, белорусский экспорт. «Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали», - заявила в воскресенье глава Еврокомиссии. Она отметила, что дополнительно под санкции подпадут те граждане Беларуси, которые, по данным ЕС, помогают России в операции в Украине.
Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» – однако неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.
Представители стран Запада резко критикуют действия Москвы и расширяют против нее санкционный режим. При этом западные союзники заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.
О самостоятельном решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов ранее объявили многие европейские страны. Среди последних об этом сообщили Финляндия и Бельгия. Россия отвечает зеркально.
Объявленные в ночь на субботу санкции Евросоюза предусматривают запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.
Агентство «Интерфакс» вечером 27 февраля со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот» сообщило, что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании «Победа». Источник отметил, что один из самолетов «Победы» европейский лизингодатель в воскресенье арестовал в аэропорту Стамбула.
Зеленский о переговорах: Я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в ходе которого рассказал о состоявшемся с Александром Лукашенко телефонном разговоре, сообщает SOVA. По словам Зеленского, Лукашенко заверил его в том, что из Беларуси в Украину войска не пойдут.
«У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси, и он меня уверил в этом», - сказал президент Украины.
По его словам, в успех предстоящих переговоров он не верит, но идет на это, чтобы «ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения», что он не пытался остановить войну.
«Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю: без любых условий. Скажу откровенно: как всегда я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был маленький, но все-таки шанс. И пока наши парни там, президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь. Главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы», - обозначил Зеленский.
При этом украинский президент вновь поблагодарил военных и сообщил, что до конца войны все военнослужащие будут получать 100 тысяч гривен (более 3 350 гривен), «чтобы они точно знали, что страна им благодарна».
В офисе Зеленского обратились к солдатам армии России
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, обратился к солдатам российской и белорусской армий с призывом не выполнять преступные приказы, сложить оружие и сдаться. Арестович при этом назвал солдат РФ «уважаемыми», Российскую Федерацию - «великим государством с великим народом и великой культурой», а белорусов - «исторически родными людьми». По мнению советника главы офиса Зеленского, Путин и Лукашенко используют своих солдат в качестве «пушечного мяса».
«Мы не считаем сдачу в плен чем-либо позорным - наоборот, тем самым вы делаете мужественный личный выбор, отказываясь быть марионетками в руках диктаторов», - подчеркнул Арестович, добавив, что в случае согласия сложить оружие каждому солдату будут предоставлены гарантии безопасности. В свою очередь некоторые европейские страны, в частности - Латвия, пообещали российским солдатам, сдавшимся в плен, предоставить политическое убежище.
В воскресенье Министерство обороны РФ впервые с начала военной операции в Украине признало потери среди российских солдат. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», - сказано в заявлении ведомства. При этом количество погибших не уточняется: в Минобороны лишь отметили, что потерь в вооруженных силах Украины «значительно больше», однако никаких цифр также не приведено.
Украинские власти сообщают, что со времени начала военной операции армия России потеряла почти 4 тысячи своих солдат. Каких-либо подтверждений этой информации нет.
В Грузии предложили перенести промежуточные выборы
Оппозиционная партия «Лело» предлагает перенести промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми из-за боевых действий в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этой ситуации, когда население, наши граждане находятся в крайнем напряжении, проведение избирательных процессов невозможно… Призываю власти перенести выборы 2 апреля, поскольку в такой чрезвычайной ситуации невозможно нормальное проведение избирательного процесса», - заявил сегодня, 27 февраля, один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.
15 февраля Джапаридзе был лишен депутатского мандата из-за судебного приговора. Лидер «Лело» решил заново баллотироваться в парламент – на этот раз в качестве мажоритарного депутата от Рустави.
Сегодня Джапаридзе объявил, что приостанавливает свою избирательную кампанию, однако не уточнил, на какое время. «Я принял решение приостановить мое участие в промежуточных выборах в Рустави», - сказал он.
Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут 2 апреля. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми - мажоритарного депутата батумского сакребуло.
Турция ограничит проход российских кораблей по проливам в Черное море
Турция в воскресенье, 27 февраля, сообщила о решении исполнить положения международной Конвенции Монтре, которое позволит ограничить движение российских военных кораблей из Средиземного моря в Черное.
Об этом в интервью CNN Turk заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Впервые с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля представитель руководства входящей в НАТО Турции назвал ситуацию в Украине войной. Этим Чавушоглу заметно изменил риторику Анкары, которая до сих пор комментировала события крайне осторожно, балансируя между своими обязательствами перед западными союзниками и тесными контактами с Москвой, пишет Reuters.
«Сейчас речь уже не идет о паре авиаударов, ситуацию в Украине можно официально расценить как войну. Мы исполним Конвенцию Монтре», - подчеркнул глава турецкого МИД. Одновременно Чавушогшлу отметил, что Турция не может заблокировать проход всех российских кораблей, поскольку, согласно международному пакту, этому невозможно воспрепятствовать, если судно возвращается на свою зарегистрированную базу.
До этого Киев призывал Анкару блокировать дальнейшее движение российских судов по проливам Босфор и Дарданеллы, чтобы воспрепятствовать их проходу к берегам Украины в Черное море. В феврале этим путем в его акваторию переместились, по меньшей мере, шесть российских кораблей и одна подлодка.
Владимир Зеленский говорил, что достиг с Турцией договоренности о закрытии Босфора. Эта информация до нынешнего момента не была подтверждена турецкой стороной.
Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в результате российской атаки
Самый большой в мире самолет, украинский Ан-225 «Мрия», который базировался на аэродроме «Антонов» (Гостомель), уничтожен в результате российской атаки на аэродром. Информацию подтвердил Госконцерн «Укроборонпром».
С самого начала российской военной операции за «Антонов» шли тяжелые бои. Согласно информации, распространенной в СМИ, «Мрию» разбомбили в первый же день вторжения.
Транспортный самолет Ан-225 существовал в единственном экземпляре.
Попавший под санкции ВТБ банк продал свои активы в Грузии
На фоне объявленных со стороны США санкций российский ВТБ продал свои активы в Грузии «Базисбанку» (BasisBank). Об этом говорится в заявлении «ВТБ Банк Джорджия», распространенном сегодня, 27 февраля.
«Основная цель «ВТБ Банк Джорджия» - максимально защитить интересы и стабильность своих вкладчиков и клиентов. Именно поэтому банк принял решение продать существующий кредитно-депозитный портфель «Базисбанку», - сообщили в банке.
Национальный банк Грузии (НБГ) подтверждает, что отныне индивидуальных заемщиков и вкладчиков «ВТБ Банк Джорджия» будет обслуживать «Базисбанк», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Работа по портированию началась, и с понедельника «Базисбанк» будет обслуживать физических лиц, являющихся вкладчиками и заемщиками «ВТБ Банк Джорджия» как в отделениях банка ВТБ, так и в филиалах «Базисбанка», - сообщил регулятор.
В НБГ добавили, что они действуют «в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями», и в сложившейся ситуации «выполняют одну из своих первоочередных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии». Одновременно регулятор сообщает, что ранее «поручил представителям финансового сектора Грузии выполнить свои обязательства в рамках санкций».
- «ВТБ Банк Джорджия» является одним из лидирующих банков Грузии, и по объему надзорного капитала занимает третье место среди банков страны. «Базисбанк» принадлежит Hualing Group. Имея активы в размере более 2 миллиардов лари, в настоящее время он входит в пятерку крупнейших банков Грузии.
- 24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.
Крупный пожар тушат на территории строящегося Дворца спорта в Тбилиси
Крупный пожар тушат на территории строящегося Дворца спорта в Сабурталинском районе Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула».
На месте работают до десяти бригад пожарных спасателей. По предварительной информации очаг возгорания находится на крыше шестиэтажного здания. Тушение затрудняет сильный ветер.
Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях – высокий столб дыма близ «Магливи» видно из соседних районов.
Информации о пострадавших до сих пор не поступало.
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Дворец спорта должны сдать в эксплуатацию в августе 2022 года. В последнее время там проходили отделочные работы.
Руководство ЕС сообщило о 300 тысячах беженцев из Украины с четверга
Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило в воскресенье, что границу со странами ЕС из Украины с начала российского военного вторжения в эту страну пересекли, по меньшей мере, 300 тысяч украинских беженцев.
В руководстве ЕС при этом отмечают, что ожидают еще большего наплыва людей.
Погранслужба Польши сообщила 27 февраля, что с четверга госграницу со стороны Украины пересекли около 200 тысяч человек. Всем им оказывается помощь на польской территории. «Только за субботу из Украины прибыли свыше 77 тысяч человек», - отметил глава Погранслужбы Томаш Прага. Также в ведомстве отметили, что с полуночи 27 февраля до 7 часов утра границу пересекли свыше 28 тысяч человек.
Польша, в которой до начала российского вторжения уже проживало порядка полутора миллионов украинцев и которая выражала решительную поддержку властям в Киеве, приняла наибольшую долю беженцев из Украины. Волонтеры в Польше организуют доставку беженцам гуманитарной помощи и содействие в перевозке этих людей.
Тысячи людей едут в другие граничащие с Украиной страны. «Число беженцев из Украины, которые пересекли границу в Польшей, Венгрией. Румынией, Молдовой и другие стран растет и достигло, по последним данным, 368 тысяч», - сообщает AFP со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
В Германии компания-оператор железных дорог организуют с воскресенья бесплатный провоз украинских беженцев – с территории Польши в ФРГ. Сейчас между Германией и Польшей ежедневно курсируют примерно шесть поездов, но их число и объем перевозок планируется увеличить.
Австрия также анонсировала содействие в бесплатной перевозке по железной дороге людей, покидающих Украину из-за боевых действий.
В странах Европы с середины минувшей недели продолжаются крупные акции против войны и в поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией. В Берлине на Марш солидарности с Украиной в воскресенье, по данным полиции. собрались свыше 100 тысяч человек. Многие из них пришли с символикой сине-желтых цветов украинского государственного флага.
Многотысячная акция в поддержку Украины 27 февраля прошла также на центральной Вацлавской площади Праги. Ранее в городе прошла акция против действий российских властей в Украине у посольства России, на площади Немцова.
В России задержаны десятки участников антивоенных акций
В России четвертый день подряд продолжаются акции протеста против российского вооруженного вторжения в Украину. В Москве и Петербурге задержаны десятки участников уличных акций.
В Москве люди собрались на Новом Арбате, в Петербурге - у Гостиного двора. Наиболее популярный лозунг - «Нет войне».
Десятки людей прошли по Москве шествием, его участников тоже начали задерживать.
Задерживали также людей на Большом Москворецком мосту, куда сегодня приносят цветы к народному мемориалу памяти Бориса Немцова на месте его убийства. Возложению цветов полиция не препятствует, однако людей с антивоенной символикой или скандирующих лозунги - задерживают.
Акции против российского вторжения прошли и в других городах России. Общее число задержанных за последние 3 дня превысило 3 тысячи.
В странах Западной Европы сегодня проходят массовые акции протеста против российской агрессии. Жители Минска приносят к посольству Украины в Беларуси цветы. Рядом с посольством собралось несколько десятков человек – они молча стоят, протестуя против агрессии России в Украине.
В столице Азербайджана прошел митинг в поддержку Украины
Акция в поддержку Украины прошла перед посольством Украины в столице Азербайджана Баку.
Информацию об этом распространил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.
«Бакинцы - вы чудо. Сотни людей собрались перед посольством Украины в Азербайджанской Республике, чтобы спеть Слава Украине. Большое спасибо, братья», - говорится в заявлении Владислава Каневского.
Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства
Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Причиной этого решения названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.
Представители стран Запада резко критикуют российское вооруженное вторжение в Украину, вводят против России санкции и заявляют о расширении поставок вооружения Украине. При этом они заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.
К силам сдерживания относятся в том числе стратегические ядерные силы, среди них Ракетные войска стратегического назначения.
Российское вторжение началось 24 февраля. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе, на юге Украины.
Глава российской делегации, отправленной в Беларусь на переговоры с Украиной, Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждают, что украинская делегация согласилась приехать в Гомельскую область Беларуси для участия в переговорах. Официального подтверждения украинской стороны нет. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил в воскресенье по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Украина обнародовала данные о потерях российских военных
Украина обнародовала данные о потерях российских военных, передает Общественный вещатель Грузии. Сообщается, что в Украине уничтожено до 4300 российских военнослужащих.
По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, в результате трехдневных боевых действий российские оккупационные силы потеряли 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронетранспортеров, 49 пушек, один комплекс «Бук», четыре комплекса «Град» 2 беспилотных летательных аппарата и 2 катера.
Харьков находится под контролем украинской власти - глава ОГА
Харьков находится под контролем украинской власти. В областном центре идет зачистка, сообщает «УНИАН» со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Со слов Синегубова, город зачищают Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и силы территориальной обороны.
«Российский враг - абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», - отметил чиновник.
Синегуб также рассказал о ситуации в области. Глава ОГА поделился, что украинские военные полностью контролируют Чугуев.
«Наступление российского агрессора продолжается на Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу», - добавил глава ОГА.
Генпрокуратура РФ: помощь иностранному государству может считаться госизменой
Генеральная прокуратура России выступила с заявлением, в котором предупредила об ответственности за «помощь иностранному государству» во время проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной операции по защите «ДНР» и «ЛНР» - так российские власти официально называют военную операцию против Украины.
Как утверждает генпрокуратура, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, может караться по статье Уголовного кодекса о государственной измене - с установленным сроком лишения свободы до 20 лет. Прокуратура обещала дать правовую оценку «по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
О каком иностранном государстве идет речь - не сказано. «Медиазона» (включена в реестр СМИ-«иноагентов») предполагает, что речь идет о финансовой помощи россиян украинским военным.
Нацбанк Грузии назвал ложью информацию о невыполнении западных санкций
Информация о том, что Национальный банк Грузии (НБГ) не вводит ограничений в отношении российских финансовых организаций, попавших под санкции Запада, является ложью. Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном сегодня, 27 февраля, пишет агентство «Новости-Грузия».
«По разным российским каналам распространяется дезинформация о том, что Национальный банк не вводит ограничений в отношении подсанкционных финансовых учреждений. Это является ложью», - сообщили в НБГ.
В заявлении отмечено, что Нацбанк Грузии «действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и не будет и не сможет обойти эти санкции». «Наша цель, как и любого банковского надзора, состоит в том, чтобы защитить интересы вкладчиков банка, и наши действия служат только этому», - говорится в заявлении.
Регулятор говорит о важности предотвращения распространения дезинформации и обещает информировать общественность о текущих событиях в финансовом секторе Грузии.
- 24 февраля Россия начала в Украине военную операцию. Из-за этого Запад ввел против российских чиновников, компаний, банков и частных лиц дополнительные ограничительные меры.
- Минфин США ввел санкции против большинства системно значимых российских банков: Сбербанка, ВТБ, «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка, Альфа-банка, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанка. Ограничения также распространяются на 90 их «дочек», в том числе работающих за рубежом.
- В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.
Канцлер Германии Шольц: Агрессия Путина стала поворотной точкой
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвященной российскому вторжению в Украину. Он назвал его «поворотной точкой», в том числе в политике Германии.
Канцлер подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку «путинская агрессия не оставила нам другого выбора». Ранее Германия не соглашалась отправлять свое оружие Украине.
Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они «не ограничены никакими мыслимыми пределами». Канцлер также заявил о резком - почти в 2 раза - увеличении расходов на национальную оборону. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа. В том числе будут построены два новых терминала для приема сжиженного газа.
Германия также сообщила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас решение об этом приняли уже около 20 стран. Ожидается, что воздушное пространство закроют все страны ЕС. По сообщению корреспондента Радио Свобода, обсуждается и вопрос о запрете для российских судов входить в европейские порты.
Страны ЕС ввели уже два пакета санкций, связанных с российской агрессией. Они затронули различные сектора российской экономики, включая финансовый. Введены также персональные санкции, в том числе против президента России Владимира Путина.
В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова
В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.
Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует.
Почтить память Немцова пришёл посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.
По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
Немцов пришёл в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жесткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.
Лукашенко признал, что с территории Беларуси в сторону Украины были выпущены ракеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого не признает Запад, признал, что с территории Беларуси по направлению Украины были выпущены ракеты, пишет SOVA.
Лукашенко назвал это вынужденной мерой, объяснив ее тем, что «на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».
«В 11 часов, накануне этого конфликта, действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это видим». И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?» - заявил Лукашенко.
Вместе с тем, со слов президента, на территории Украины нет ни одного белорусского солдата, ни одной боевой машины, ни одного белорусского патрона.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам. Он объяснил гражданам, почему не готов вести переговоры в стране, откуда в сторону Украины летели ракеты.
- Напомним также, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о том, что российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров, которые должны состояться в Гомеле. При этом Дмитрий Песков добавил: наступление остановлено не будет.
Зеленский формирует Международный легион для иностранцев, готовых воевать в Украине
Владимир Зеленский заявил, что формирует в Украине Международный легион для иностранцев, которые готовы воевать на стороне украинцев. Зеленский сказал, что упомянутый легион будет главным подтверждением международной поддержки, передает Общественный вещатель Грузии.
«Всем иностранцам, которые хотят присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защитить мировую безопасность, правительство Украины предлагает приехать в нашу страну и вступить в ряды сил территориальной обороны. Из иностранцев создается отдельное подразделение - Международный легион территориальной обороны Украины. Это будет главным подтверждением вашей поддержки», - сказал Зеленский.
- Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.
Зеленский в день референдума обратился к белорусам
В Беларуси сегодня проходит референдум о принятии новой конституции. Ее разработали по инициативе Александра Лукашенко после событий 2020 года, когда его победа на - по многочисленным оценкам - сфальсифицированных выборах вызвала массовые уличные протесты, жестоко подавленные властями.
Изменения в конституцию укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса «безъядерной зоны». Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идет о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц. Конституция также запрещает баллотироваться на президентский пост всем, кто в последние 20 лет получал вид на жительство за границей - это относится ко многим оппозиционным политикам и активистам.
Утверждается, что явка избирателей к полудню почти достигла 50 процентов. Многочисленные выборы в стране, по независимым оценкам, были сфальсифицированы, это же ожидается и от референдума. Оппозиция его бойкотирует.
Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. «Будьте Беларусью, а не Россией», - сказал он.
Также Зеленский сказал, что готов к переговорам с Россией, но не в Беларуси, поскольку она участвует в агрессии.
Лукашенко прокомментировал это обращение, посоветовав Зеленскому обращаться к украинцам, а не к белорусам. «Никакой войны с территории Беларуси не идет» - сказал он, отметив при этом, что «Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан». Он признал, что с белорусской территории по Украине было выпущено «две или три ракеты». Лукашенко также сказал, что Беларусь помогает России с лечением тяжелораненых. Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала о поступлении раненых в Украине российских военных в госпиталь в Гомеле. Российское Минобороны данные о потерях убитыми и ранеными не сообщает.
Около 30 тысяч российских военных ранее прибыли в Беларусь под предлогом учений. Часть из них принимает участие в наступлении на Украину.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в депутаты парламента
Накануне, 26 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала двух кандидатов в депутаты парламента:
- Шабата Джикирба - по избирательному округу № 9
- Сурию Чамагуа - по избирательному округу № 35.
В общей сложности, по данным информагентства «Апсныпресс», зарегистрировано 124 кандидата в депутаты. Регистрация одного кандидата аннулирована согласно его заявлению.
Регистрация кандидатов в депутаты парламента завершается 2 марта. Выборы состоятся 12 марта.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.