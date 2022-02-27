Глава делегации РФ на встрече в ООН извинился за вторжение в Украину

Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за вооруженное вторжение России в Украину, которому, по его словам, нет оправдания.

Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников, которые утверждали, что лично слышали это от российского ученого во время виртуальной встречи за закрытыми дверями.

Как отмечается, Анисимов взял слово после эмоционального выступления представительницы Украины Светланы Краковской о положении в ее стране. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину», – сказал Анисимов.

AFP передает, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата обеспечила участникам конференции синхронный перевод на английский, и доступа к словам Олега Анисимова, которые он произносил на русском языке, у агентства нет.

Когда France-Presse лично обратилось к ученому за комментарием, Анисимов сказал, что он высказал собственное мнение по поводу происходящих сейчас событий вокруг Украины, поэтому его выступление не должно восприниматься как официальная позиция российской делегации.

Олег Анисимов – ученый-климатолог, заведующий отделом Росгидромета.

Также в воскресенье актер Данила Козловский, снимавшийся в российском патриотическом кино последних лет, опубликовал в своем инстаграме антивоенное заявление. «Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм, это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. (...) Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно», - написал Никита Козловский.

В «карусели» своего поста актер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну.