Глава Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет пост и примет участие в выборах в Европарламент. Должности главы Евросовета и депутата парламента совмещать нельзя.

В разговоре с прессой Мишель отметил, что его имя его преемника может быть названо в конце июня или начале июля.

Глава Евросовета будет участвовать в выборах от либеральной бельгийской партии «Реформаторское движение». Он возглавлял ее с 2011-го по 2019 год.

Мишель будет исполнять свои текущие обязанности до тех пор, пока не примет присягу в качестве члена Европарламента 16 июля. Если к тому времени кандидатура преемника не будет определена, то исполнять обязанности главы Европейского совета будет представитель Венгрии, так как в это время страна будет председателем в Совете ЕС.

Шарлю Мишелю 48 лет. Он уроженец Бельгии. Пост главы Евросовета он занял в 2019 году, сменив на посту Дональда Туска. До этого политик занимал пост премьер-министра Бельгии и был самым молодым главой правительства страны.

Срок полномочий Мишеля истекает в ноябре 2024 года. Выборы в Европарламент намечены на начало июня. Главу Евросовета назначают на два с половиной года с возможностью продления полномочий на такой же срок.