Глава ГУР: при ударе по Севастополю ранен российский командующий

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов утверждает, что в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота России в аннексированном Севастополе в пятницу 22 сентября были тяжело ранены командующий и начальник штаба группировки российских сил на Запорожском направлении. Всего, по словам Буданова, погибли по меньшей мере 9 человек, а 16 получили ранения.

Независимого подтверждения этой информации нет. Минобороны России официально сообщило о том, что после ракетной атаки один военнослужащий пропал без вести.

В комментарии «Голосу Америки» Буданов, в частности, сказал: «Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания». При этом Буданов не подтвердил появившихся в украинских телеграм-каналах сообщений о якобы гибели командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова.

Пресс-служба Сил специальных операций Украины, в свою очередь, заявила, что в результате операции, которую она назвала «Крабовая ловушка», погибли и ранены десятки российских военных, среди которых «высший руководящий состав флота». Как говорится в сообщении, работа Сил специальных операций позволила «вовремя и точно» поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота.

Подтверждений этой информации нет. Близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что в здании не было никого, кроме дежурной смены. В то же время жители Севастополя сообщали, что к зданию после удара приехали несколько машин скорой помощи.

Удар по зданию штаба Черноморского флота был нанесен днем в пятницу. В здание попали несколько ракет, оно серьезно разрушено, пожар тушили много часов. Опубликованы спутниковые снимки последствий удара.

Утром в субботу российские власти в Севастополе вновь заявили об угрозе ракетного удара.