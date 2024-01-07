Глава Ингушетии заявил о примирении 32 враждовавших семей в республике

Специальная комиссия по примирению кровников в Ингушетии отчиталась, что от взаимной вражды и конфликтов отказались 32 семьи в республике. В своем телеграм-канале об этом рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов, не уточнив, за какой промежуток времени удалось примирить стороны, передает Кавказ.Реалии.

Шесть случаев из них были связаны с объявлением кровной мести, а остальные - с инцидентами с гибелью людей в автокатастрофах и бытовых ссорах. Примирения стольких семей удалось достичь благодаря «просьбам богословов и властей», говорится в сообщении.

Калиматов назвал количество урегулированных случаев хорошим результатом, но призвал активизировать работу комиссии.

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров вновь пригрозил расправой своим оппонентам, ссылаясь на обычай кровной мести. Угрозы он высказал на последнем совещании с силовиками, призвав их избавляться от критиков, «где бы они ни находились».