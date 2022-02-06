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Глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин ушел из организации
Глава правозащитной организации «Комитет против пыток», член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, ушел из организации. По его словам, это никак не связано с угрозами, которые ранее высказали в его адрес Рамзан Кадыров и другие руководители Чечни. По словам Каляпина, причиной его решения стали разногласия с коллегами - в частности, по вопросу развития «Комитета против пыток».
«Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия. Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет, а надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», - объяснил Каляпин.
Сообщается, что вместо Каляпина пост председателя «Комитета против пыток» занял член организации Сергей Бабинец.
В январе Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина, который, в числе прочего, занимался проблемой прав человека в Чечне, а также еще нескольких правозащитников и журналистов «пособниками террористов», призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики «всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы». С угрозами выступил также и ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов.
Ряд правозащитников и СМИ обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти. Ответов от ведомств пока нет.
Другие новости дня
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием вступления на престол, пожелав ей дальнейших успехов на высоком и почетном посту. Его обращение публикует Патриархия Грузии.
«От имени Грузинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием вступления на престол Соединенного Королевства Великобритании. Период вашего правления особенный и самый значительный как в жизни вашей страны, так и в истории королевских династий», - говорится в обращении.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Кроме того, ряд бывших британских колоний за последние 70 лет получили независимость, несколько стран Содружества стали республиками, а сама Великобритания с 1973 года являлась членом Европейского Союза и покинула его в 2020 году, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сейчас 95-летняя королева Великобритании является не только монархом с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих, но и самой старшей все еще находящейся на троне главой монархии.
США заявляют об остановке «Северного потока - 2» в случае войны в Украине
В правительстве США вновь заявили о возможности остановки газопровода «Северный поток - 2» в случае вторжения России в Украину.
С комментариями в эфире телеканала NBC выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Если Россия вторгнется в Украину, проект «Северный поток - 2» тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами», - сказал Салливан.
Отвечая на вопрос, заявит ли о мерах против газопровода канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего предстоящего в понедельник визита в Вашингтон, Джейк Салливан ответил, что пусть сам германский канцлер сообщает о намерениях Берлина.
Приверженность Германии пуску трубопровода, по которому газ будет поступать в Западную Европу по дну Балтийского моря, отчасти вызвала сомнения в дальнейшей прочности трансатлантических связей, пишет dpa.
США и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления России на Европу. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с ФРГ. Но в случае российского вторжения ситуация может измениться, о чем недавно говорил, к примеру, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.
В США не исключают, что операция может начаться уже в феврале. Советник Байдена Салливан 6 февраля заявил, что Россия может перейти к боевым действиям на украинской территории «в любой из предстоящих дней или недели через две». Российские действия могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение, добавил Салливан.
Reuters и The Washington Post в воскресенье со ссылкой на американских официальных лиц написали, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного наступления.
В украинском руководстве угрозу российского вторжения считают вполне реальной, но призывают без причины не нагнетать ситуацию и не сеять панику, чтобы еще больше не навредить экономике Украины. «Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», - подчеркнул в воскресенье в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Путину предложили выступить онлайн на конференции в Мюнхене
В предстоящей в феврале в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.
Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, передало 6 февраля агентство dpa со ссылкой на председателя конференции Вольфганга Ишингера.
Российский президент Владимир Путин, как сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году участвовать в форуме не планировал. Но Ишингер предложил Путину изложить свою позицию, выступив перед мировыми лидерами в режиме видеоконференции. «Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее», – приводит слова Ишингера «Немецкая волна».
Мюнхенская конференция считается крупнейшим форумом по вопросам евроатлантической безопасности. В прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну «омикрон-штамма», организаторы решили вернуться к привычному режиму, заявив о «колоссальной потребности» личных встреч политиков в сфере безопасности.
Конференция пройдет с 18 по 20 февраля при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. На форуме ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.
Издание «Коммерсантъ» писало со ссылкой на информированный источник, что глава МИД России Сергей Лавров в нынешнем году не будет участвовать в конференции в Баварии. В предыдущие годы Лавров почти всегда возглавлял российскую делегацию в Мюнхене, кроме 2007 года, когда там с речью, впоследствии широко цитируемой, выступил Путин, и 2016 года, когда туда летал тогдашний премьер Дмитрий Медведев.
- Подготовка к конференции в Мюнхене в этом году ведется на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину, а также на фоне дискуссии между Москвой с одной стороны и США и НАТО с другой – по выдвинутым Россией требованиям так называемых гарантий безопасности в Европе.
- Российские власти, отрицающие планы вторжения в Украину, добиваются, прежде всего, отказа Североатлантического союза от дальнейшего расширения на восток. Западные союзники уже ответили, что готовы вести диалог с Россией, но не поступятся своими основными принципами, в том числе правом каждой отдельной страны самостоятельно решать, вступать ли ей в НАТО.
Болельщики «Ахмата» - единственные, кто не выступил против Fan ID
Футбольные фанаты пятнадцати из шестнадцати клубов Российской премьер-лиги присоединились к протесту против введения Fan ID, так называемого «паспорта болельщика», пообещав не посещать матчи до отмены нового правила посещения стадионов.
Единственные, кто не сделал никакого заявления относительно Fan ID - это болельщики грозненского клуба «Ахмат», отмечает издание Sports.ru.
Законопроект о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и пописан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Документ должен вступить в силу 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых определит правительство. Паспорт можно будет оформить на портале Госуслуги. Официально документ нужен для «идентификации зрителей», он будет хранить в себе информацию о действиях владельцев. Без него нельзя будет купить билеты на важные спортивные мероприятия.
Систему уже использовали в России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на чемпионате мира по футболу в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Крупнейшие фанатские объединения московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Краснодара», «Ростова», «Сочи» и других клубов РПЛ объявили бойкот новым правилам, отказавшись от посещения всех соревнований, где будет применена «принудительная система идентификации болельщиков».
Фанаты называют меру «репрессивной», «необоснованной», «непрозрачной» и «избыточной», опасаясь, что она будет использована не против хулиганов на трибунах, а против всех, кто по тем или иным причинам неугоден властям.
Застрявшие на канатной дороге в Бакуриани туристы эвакуированы
Эвакуация туристов с остановившейся канатной дороги на горнолыжном курорте Бакуриани успешно завершена. Об этом журналистам сообщили в Компании развития горных курортов Минэкономики Грузии. По данным ведомства, спасатели спустили с канатки 25 пассажиров.
«С момента отключения на месте были мобилизованы сотрудники спасательной службы, которые произвели безопасный спуск отдыхающих с канатной дороги. Спасательная операция завершилась успешно», - информируют в компании.
Канатная дорога на трассе Митарби остановилась примерно в 17:00 по тбилисскому времени. Один из пассажиров сообщил, что они дожидались помощи около часа.
Ранее в Компании развития горных курортов заявили, что причиной отключения стал перепад напряжения. Неизвестно, удалось ли возобновить работу канатной дороги к настоящему времени.
Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией в первом матче ЧЕ по регби
Национальная команда Грузии сыграла вничью с Португалией в матче первого тура чемпионата Европы по регби. Встреча проходила сегодня, 6 февраля, на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи и завершилась со счетом 25:25.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы помимо Грузии и Португалии принимают участие Румыния, Россия, Испания и Нидерланды, пишет агентство «Новости-Грузия».
Чемпионат Европы является отборочным соревнованием на Кубок мира. Свою следующую встречу грузинская команда проведет со сборной России 27 февраля. Матч состоится в Тбилиси на стадионе «Динамо – Арена».
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение «лелос» в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
В Бакуриани остановилась канатная дорога с туристами – начата эвакуация
Уже более часа остановлена канатная дорога на горнолыжном курорте Бакуриани. На ней могут находиться до 50 человек, сообщает телеканал «Мтавари».
«Никто не говорит нам, почему ее отключили и как долго она будет выключена. Сейчас -10 градусов мороза», - сообщил журналистам один из туристов.
В комментарии агентству «Самхретис карибче» представительница Компании развития горных курортов при Минэкономики Грузии сообщила, что причиной остановки канатной дороги стало падение напряжения. По ее словам, для эвакуации людей на место ЧП направлены спасатели.
Все канатные дороги на горнолыжных курортах страны, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года. Магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
Лукашенко: При наступлении Украины Беларусь будет вести себя, как Россия
Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко (США и ЕС не считают его легитимным президентом, обвиняя в фальсификациях на выборах) заявил, что в случае гипотетического наступления украинской армии на сепаратистов в Донбассе белорусская армия поведет себя «точно так же, как российская».
На вопрос российского телеведущего Владимира Соловьева: «То есть это будет совместно?» Лукашенко ответил «конечно». Он прямо не сказал, что Беларусь будет вместе с Россией воевать против Украины, однако его слова и их контекст допускают такую интерпретацию.
«Мы что, тут шутки шутим на южной границе?» - сказал также Лукашенко, имея в виду размещение в Беларуси, неподалеку от границы с Украиной, российских военных. Официально Минск и Москва заявляют о том, что военные прибывают для участия в совместных учениях, которые пройдут с 10 до 20 февраля.
США и их союзники считают, что Россия, собирая войска у границ с Украиной, могут готовить вооруженное вторжение в эту страну. Эти страны выражают обеспокоенность в связи с возможностью наступления также со стороны Беларуси - откуда до Киева ближе всего.
Россия категорически отрицает подготовку вторжения. Вместе с тем российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, неоднократно давали понять, что Россия даст силовой ответ на возможное наступление Украины в Донбассе. Украина отрицает планы такого наступления. В Киеве и на Западе опасаются, что Россия может инсценировать агрессивные действия украинских войск, чтобы оправдать вторжение.
Отношения между Беларусью и Украиной существенно испортились после того, как Киев осудил режим Лукашенко за подавление массовых протестов в Минске в 2020 году.
В том же интервью Владимиру Соловьеву, отрывки из которого публикуются в воскресенье, Лукашенко высказал мнение, что спустя 15 лет Украина, как и Казахстан, могла бы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Какими он видит пути достижения этой цели, он не сказал.
Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.
В Беларусь для участия в учениях прибывают российские войска и военная техника, включая ракетные комплексы «Искандер» и системы ПВО С-400.
Киев посетят главы МИД Австрии, Чехии и Словакии
В Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прибудут главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. Как сообщает Deutsche Welle, совместный визит запланирован на 7-8 февраля.
Первый в истории визит руководителей МИД стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной, сказано в заявлении украинского МИДа.
Главными темами переговоров Дмитрия Кулебы с коллегами из Чехии, Словакии и Австрии станут «дальнейшая поддержка Украины, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности».
СМИ: Россия стянула к границе около 70 процентов «армии вторжения»
Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.
По данным источников изданий в американской разведке, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83-х, причем всего неделю назад их было около 60. Еще 14 групп, как утверждается, находится в пути. Из публикаций неясно, включены ли в общее число БТГ российские военные, прибывшие в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость».
В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100-130 тысяч.
К 15 февраля, как утверждают эксперты, цитируемые Reuters, почва достаточно промерзнет, чтобы тяжелая военная техника смогла перемещаться по бездорожью - это называется одним из условий, облегчающих вторжение. С точки зрения погодных условий его угроза сохранится до конца марта, затем начнется распутица.
Издания - также со ссылкой на американских чиновников - приводят возможные оценки потерь в случае широкомасштабного вторжения. По этим оценкам, потери среди военнослужащих Украины могут составить 5-25 тысяч человек, среди военных России - 3-10 тысяч, среди мирных жителей - 25-50 тысяч человек. Кроме того, как утверждается, вторжение может привести к перемещению до 5 миллионов беженцев в страны ЕС.
Также в публикациях говорится об оценках хода возможной военной кампании. Утверждается, что российским военным может понадобиться всего 2 дня для того, чтобы войти в Киев, но взятие этого города будет сопровождаться многочисленными жертвами. Fox News - со ссылкой на источники в Конгрессе, знакомые с недавним закрытым выступлением главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли перед конгрессменами - утверждает, что Киев может быть взят за 72 часа.
Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикуют западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал последние публикации «безумием и паникерством». «Что если бы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв»? - написал он в твиттере.
США и их союзники считают угрозу широкомасштабного российского вторжения реальной, подчеркивая, что точно не известно, принял ли Владимир Путин решение о таком вторжении. При этом неясно, какие цели может преследовать Россия. В СМИ публикуются различные материалы о возможных планах российского руководства - от локальных боевых действий в Донбассе до вторжения с целью взять под контроль всю территорию Украины. О втором варианте накануне сообщала немецкая газета Bild. Ее публикация вызвала резкую реакцию Москвы, где издание обвинили в поджигании войны.
Гамкрелидзе исключил введение новых ограничений из-за «омикрона»
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе исключил введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ограничений не будет. Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение. Бустеризация также особенно важна. Чем больше будет привитых людей, тем легче мы справимся с пандемией и выйдем из нее с меньшими потерями», - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, пока бустерную дозу сделали всего 6,4% от общего числа полностью вакцинированных граждан, что очень мало. При этом желаемый показатель ревакцинации – 1,2 миллиона человек.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек за сутки фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.
По состоянию на 6 февраля полный курс вакцинации от COVID-19 в Грузии прошли 1 226 924 гражданина, что составляет 42,7% взрослого населения страны.
Жителей Грузии призвали не звонить в «112» без необходимости
Нецелевые звонки затрудняют работу Центра управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии в период, когда число обращений граждан значительно увеличилось из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 6 февраля.
«112» - единый центр для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Он же принимает звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время граждане стали жаловаться, что дозвонится по единому номеру невозможно.
«С начала пандемии «112» активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в Службе «112» фиксируется до 35% нецелевых звонков и звонков информационного характера, что затрудняет рабочий процесс», - говорится в сообщении.
В службе напоминают, что для оперативного реагирования на вызовы «112» разделили на три канала:
- 112 – скорая медицинская помощь;
- 112-1 – полиция и пожарно-спасательная служба;
- 112-2 – COVID-19.
Кроме того, в случае лабораторного подтверждения коронавируса, можно позвонить по номеру «112-2» или зарегистрироваться на специальном портале. После подтверждения в «112», данные передают семейным врачам для дальнейшего наблюдения.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.
Казахский оппозиционер спустя 6 лет вернулся в страну - и был задержан
Казахстанский блогер и политический активист Ермек Нарымбай, который в 2016 году из-за уголовного преследования на родине уехал в Киев, 6 февраля прилетел в Алматы и был задержан в аэропорту сразу после того, как прошел паспортный контроль.
Встречать Ермека Нарымбая в аэропорт пришли около 50 человек, однако полиция задержала его до того, как он смог выйти к встречающим.
В конце января Нарымбай написал в фейсбуке о том, что скоро вернется на родину, поскольку верит в «диалог между властью и обществом». Перед вылетом из Киева он также выходил в прямой эфир. 51-летний активист допускал, что может быть задержан сразу же в аэропорту. При этом он утверждал, что «сажать его» властям Казахстана невыгодно из-за репутационных потерь.
Ермек Нарымбай после протестов в 2010 году был осужден к 4-м годам лишения свободы, отбыл половину срока. Как сообщает Радио Ахаттык, Казахская служба Радио Свобода, в октябре 2015 года гражданские активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы». За «разжигание розни» Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы. Позже оба активиста опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на три года ограничения свободы. В 2016 году Нарымбай покинул Казахстан, несмотря на запрет. Его сегодняшнее задержание в департаменте полиции Астаны объяснили нарушением правил ограничения свободы в 2016 году. Сообщается, что его отправили в СИЗО.
- Оппозиционер принял решение вернуться в Казахстан из Украины после январских событий в Казахстане, когда массовые протесты в ряде городов переросли в беспорядки с человеческими жертвами. Кто именно стоял за беспорядками - до сих пор не ясно. Президент Касым-Жомарт Токаев после подавления беспорядков укрепил личную власть - за счет бывшего президента Нурсултана Назарбаева и его приближенных. При этом Токаев пообещал провести в стране реформы.
Платиновый юбилей. Елизавета II вступила на престол 70 лет назад
Ровно 70 лет назад, 6 февраля 1952 года, королевой Великобритании и ряда стран Содружества, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, стала Елизавета II.
В этот день умер ее отец - король Георг VI. 25-летняя принцесса Елизавета тогда находилась с визитом в Кении, которая была британской колонией. В Лондон она вернулась уже королевой.
Сейчас Елизавете II 95 лет. Она возглавляет Великобританию уже 70 лет - дольше, чем какой-либо монарх в истории страны. За годы ее правления сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость, ряд стран Содружества стали республиками (последняя из них - Барбадос в прошлом году). Она встречалась со множеством исторических деятелей - от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина.Королева стала героиней множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, одним из символов современной британской жизни и культуры.
В Британии на протяжении нескольких месяцев будут продолжаться торжества в честь так называемого Платинового юбилея. Они начались со встречи королевы с членами Сандрингемского Женского института и представителями благотворительных организаций. Ей преподнесли букет из цветов, которые были частью ее букета во время коронации, и подарили торт.
В преддверии годовщины восшествия на престол королева обратилась к британцам с посланием, в котором поблагодарила граждан страны за поддержку и тёплые чувства к ней и членам её семьи.
Она отметила, что за последние 70 лет Британия и другие страны Содружества добились большого социального, технологического и культурного прогресса. Она также попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу наследного принца Чарльза, королевой-консортом после того как Чарльз взойдет на престол. Би-би-си отмечает, что ранее королевского титула герцогине Корнуолльской не полагалось.
«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», – говорится в обращении королевы.
Титул королевы-консорта означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и носит женский эквивалент его монархического титула. При этом она не имеет политических полномочий и не является наследницей престола.
За сутки Южной Осетии выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом из 416 исследований, проведенных в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2 126 человек, 30 сняты за сутки с учета медиков», - сказали информагентству «Рес» сегодня утром, 6 февраля, в ведомстве.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 13 101 человека, 10 975 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 63 927 исследований на COVID-19.
С начала января в республике наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом, до 13 февраля решением оперштаба продлен карантин в школах и детсадах, действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Минкультуры говорит о нарушениях в работе Национального музея Грузии и обещает увольнения
В Минкультуры заявили о грубых нарушениях в работе Национального музея Грузии после публикации отчета Службы государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Этот отчет наглядно демонстрирует, что изменения, внесенные министерством культуры с апреля 2021 года, которые в том числе направлены на кадровые перестановки в Национальном музее, оптимизацию структуры, паспортизацию и инвентаризацию экспонатов, поиск и возврат экспонатов в музея, ремонт и реконструкцию зданий, оправданы и необходимы, и этот процесс должен продолжаться», - говорится в сообщении Минкультуры.
Госаудит опубликовала отчет о деятельности музейной сети 4 февраля. Мониторинг охватывает период с 2018 по 2020 год. Практически все нарушения, которые министерство определило, как грубые, касаются хранения и учета экспонатов. В частности, как заявляют в ведомстве, некоторые фонды музея не проводили описи экспонатов; в ряде случаев экспонаты размещались в ненадлежащих условиях, например, на чердаках или в подвалах, а некоторые фонды не были оборудованы исправной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.
В Минкультуры также говорят о недостаточности механизмов контроля музейного имущества и бухгалтерского учета, что «увеличивает риски мошенничества, физического повреждения экспонатов». Ведомство также обращает внимание на то, что за отчетный период на различные выставочные площадки, в том числе за границей, из музейных учреждений вывезли 944 экспоната. Согласно отчету, из них своевременно возвращены были 584, а срок пребывания 360 продлен на год. Позже срок пребывания 321 экспоната был продлен еще на год.
Минкультуры также обвиняет администрацию музейной сети в «нецелесообразной и неправомерной» растрате государственных средств. Поводом послужили договоры об аренде, заключенные в предыдущие годы.
Тея Цулукиани, назначенная главой Минкультуры после девяти лет работы министром юстиции, неоднократно выступала с громкими обвинениями в адрес Национального музея Грузии и даже грозила началом уголовных дел. Одно из самых резонансных заявлений министра – об утрате экспонатов. В музее назвали эти обвинения беспочвенными.
- С момента назначения Цулукиани министром культуры, спорта и по делам молодежи в марте 2021 года уволены были десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры. Ведомство объясняло это реорганизацией и реформами. Тем не менее, часть специалистов считают, что их уволили из-за политических взглядов, а также критики правительства «Грузинской мечты». Они называют произошедшее «репрессиями», подчеркивая, что увольнения никак не связаны с реформами, о начале которых объявила Цулукиани на новой должности.
В Абхазии подтверждено 294 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 499 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 294 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 65 пациентов. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46 368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38 203 человека.
Анастасия Губанова принесла сборной Грузии по фигурному катанию 67,56 балла
Сегодня, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине возобновились стартовавшие 4 февраля командные соревнования по фигурному катанию. В первый день соревнований от сборной Грузии среди мужчин с короткой программой выступили Морис Квителашвили, в ритмичных танцах Ревия-Казакова, а в спортивных танцах Сафина-Берулава. После их выступления наша команда оказалась на 6 месте в общем зачете, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Для участия в произвольной программе и продолжения борьбы грузинам нужно было попасть в пятерку лучших. Многое зависело от сегодняшнего выступления Анастасии Губановой. В женском индивидуальном первенстве она приложила максимум усилий для достижения цели, красиво и безошибочно откатала программу и получила от судей 67,56 балла. Среди женщин Анастасия заняла четвертое место и добавила в общий актив грузинской команды 7 очков.
Прямыми конкурентами грузин были Канада и Италия. Канада выступила лучше, Италия - нет, хотя в итоге равное количество очков - 22:22 набрали команды Грузии и Китая. Именно между этими двумя командами и решалось, какая из них займет пятое место и перейдет в финал. Для этого потребовалось пересчитать дополнительные параметры, по результатам чего Китай с 16 очками занял 5-е место и получил право участия в произвольной программе, а грузинская команда набрала 14 баллов и соответственно оказалась на 6-й позиции.
Коронавирус в Грузии: 19 098 новых случаев заражения, 38 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 19 098 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 52,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 36,47%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 27%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 314 603.
Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 295. В Имерети выявили 2 988 случаев заражения, в Аджарии – 1 456, в Самегрело и Земо Сванети – 1 233, в Шида Картли – 1 147, в Квемо Картли – 1 008, в Кахети – 828, в Мцхета-Мтианети – 336, в Гурии – 417, в Самцхе-Джавахети – 318, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 72.
От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 212.
Выздоровел 17 531 человек, их общее число выросло до 1 089 091.
На данный момент в Грузии 210 274 активных случаев коронавируса. Из них 5 850 (около 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 962 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 202 462 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 42 гражданина.
Шторм, снег и ветер – в Аджарии борются с последствиями непогоды
Непогода создала проблемы в Аджарии – десятки высокогорных сел остались без электроэнергии из-за снегопада, а в черноморском городе Батуми шторм повредил набережную, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В субботу в горных районах высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. На отдельных участках дорог движение транспорта было парализовано, некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Только в муниципалитете Шуахеви проблемы с подачей электроэнергии возникли в 15 селах.
В пресс-службе аджарского правительства сообщают, что к вечеру 5 февраля подача электроэнергии была полностью восстановлена, а подъездные пути к административным единицам расчищены. Спецтехника Департамента автомобильных дорог Аджарии продолжает работать на дорогах, которые соединяют населенные пункты.
С последствиями непогоды борются и в Батуми. Шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара. Волны вынесли песок и гальку, размыта береговая линия. Осадки затруднили передвижение по улицам города.
«Работы по уборке улиц и береговой линии ведутся круглосуточно. В работах задействовано более 200 человек. Проезжую часть расчищает специальная техника. Параллельно происходит очистка тротуаров, водосточных решеток и дренажных каналов», - проинформировали в пресс-службе аджарского правительства.
По прогнозам синоптиков, непогода в Аджарии сохранится до 7 февраля. Ожидаются осадки. Если в Батуми – преимущественно в виде дождя, то в горах продолжит идти снег, а в высокогорье – метель.
Абубакар Янгулбаев обратился к Бастрыкину с заявлением на Кадырова
Правозащитник Абубакар Янгулбаев обратился к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова. Он просит возбудить против него и его приближенных уголовные дела по фактам угрозы убийством, возбуждении ненависти и вражды и подстрекательства к убийству. Текст выложен в телегам-канале Янгулбаева.
В тексте говорится, что ряд чеченских чиновников во главе с Кадыровым угрожают Янгулбаеву с использованием должностных полномочий. Кроме Кадырова правозащитник просит проверить выступления председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьеров Чечни Абузайла Висмурадова и Ису Тумхаджиева, главу чеченского МСЧ Алихана Цакаева, начальника грозненского МВД и других чиновников, всего - 9 человек.
В их выступлениях Янгулбаев, работающий юристом в «Комитете против пыток» усмотрел нарушение пяти статей уголовного кодекса. Для объективного и тщательного расследования он просит привлечь юристов.
Ранее с аналогичным обращением выступил «Комитет против пыток», оно было отправлено и в Генеральную прокуратуру. Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета забрать дело обвиненной в нападении на полицейского матери Янгулбаева, Заремы Мусаевой, из Чечни в центральный аппарат ведомства. Следственный комитет на заявления пока что не реагировал.
В абхазском ЦИК зарегистрирована еще одна инициативная группа
Сегодня, 5 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала одну инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты парламента Беслана Авидзба по избирательному округу №2.
Всего с 21 января по 5 февраля зарегистрировано 115 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять.
Как сообщает информагентство «Апсныпресс», среди выдвигаемых кандидатур – 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022). По данным на 5 февраля, своих кандидатов выдвинули четыре из пяти зарегистрированных партий: Народная партия и «Народный фронт за справедливость и развитие» - по одному кандидату, Партия экономического развития Абхазии – двоих, «Амцахара» - девять.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Лаша Шавдатуашвили стал обладателем золотой медали турнира Большого Шлема в Париже
Лаша Шавдатуашвили стал обладателем золотой медали турнира Большого Шлема в Париже. В весовой категории 73 кг Шавдатуашвили победил японского спортсмена Соичи Хашимото, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Сегодня, 5 февраля, стартовал один из самых престижных турниров по дзюдо - парижский турнир Большого Шлема. Три дзюдоиста команды Грузии соревновались и прошли во все три финальных блока.
Джаба Папинашвили, выступающий в весовой категории до 60 кг, победил в борьбе за бронзовую медаль азербайджанского спортсмена Карамата Гусейнова. В весовой категории 66 кг Важа Маргвелашвили одержал победу над французом Даиком Бубой ипоном и завоевал бронзовую медаль.
Посол США призвала власти Грузии обеспечить справедливый суд над Саакашвили
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан настоятельно призывает власти Грузии обеспечить справедливость суд над третьим президентом страны Михаилом Саакашвили. В эфире телеканала TV Pirveli дипломат подчеркнула, что общественность должна знать, легитимны ли обвинения, выдвинутые против него.
«Мы уважаем верховенство закона. Михаил Саакашвили был признан судом виновным. Не Соединенным Штатам определять качество судебного разбирательства. Дело передано в Европейский суд по правам человека, который и вынесет решение. Это соответствующее место для таких дел. Но по тем делам, который все еще находятся на этапе расследования, мы твердо призываем правительство обеспечить справедливость судебного разбирательства», - сказала Дегнан.
По словам американского дипломата, Саакашвили вернулся в Грузию в очень напряженное время – накануне выборов в органы местного самоуправления, «когда поляризация была очень глубокой».
Тем не менее, как отметила посол, «мы призвали правительство, как публично, так и в частных беседах», защищать права экс-президента и обеспечить достойное обращение с ним, обеспечить ему доступ к соответствующей медицинской помощи и справедливому суду, что является основным принципом Конвенции ООН по правам человека.
«Есть очень хороший базис для того, чтобы Михаил Саакашвили получал уважительное и достойное обращение», - добавила Келли Дегнан.
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