Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах рядом с Запорожской АЭС

Российские экспортёры в 2022 году более чем вдвое увеличили продажи в страны Балтии сжиженного углеводородного газа, часть которого потом была продана Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров и грузоперевозчиков в регионе.

По данным агентства, в Латвии доля российского газа превысила 90% от импорта, а совокупные продажи сжиженного газа в Латвию, Литву и Эстонию выросли со 159 тысяч тонн в 2021 году до 331 тысяч тонн в 2022-м.

Латвия и Литва поставили Украине около 15 тысяч тонн углеводородного газа в только в декабре — 15% от общего объема импорта сжиженного газа Украины в этом месяце.

Причина, по которой Киев покупает предположительно российское топливо у стран Балтии – разница в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с ценами, которые предлагают Польша и Румыния, сказал Reuters один из трейдеров.

Министерства энергетики Литвы, Латвии и Эстонии не стали комментировать эту информацию агентству.

Сжиженный углеводородный газ (который не следует путать со сжиженным природным газом) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства нефтехимических продуктов. Его экспорт из России не находится под санкциями.

Reuters напоминает, что Латвия, Литва и Эстония активно поддерживают санкции против России из-за её нападения на Украину, а также ужесточили визовый режим для россиян. Балтийские страны вместе с Польшей требовали установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель — значительно ниже рыночной цены на нефть и вдвое ниже принятого в итоге уровня.

Страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия установили потолок цен для российской нефти в 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы Москвы, которые помогают ей продолжать войну с Украиноё, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз также отказались от закупок российской танкерной нефти.

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.

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