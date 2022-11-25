Глава МИД Эстонии отправит в Гаагу наручники для Евгения Пригожина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправит в Гаагу наручники для основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Так он отреагировал на обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.

«Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», – заявил Рейнсалу в видеообращении.

Ранее пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» сообщила, что «информационный кейс для отправки в Европарламент» был передан представителю телеграм-канала «КИБЕР ФРОНТ Z», называющего себя «информационными войсками России». Так Пригожин ответил на новость о том, что Европарламента намерен признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией.

Как пишет издание «Сота», убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой «ЧВК Вагнера» еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии. Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, который был завербован ЧВК на войну в Украине, сдался в плен, а потом был обменян.

Напрямую в убийстве Нужина ЧВК не признавалась. В пресс-службе Пригожина тогда опубликовали комментарий от его лица: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.