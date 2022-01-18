Глава МИД ФРГ в Москве: трудно не рассматривать действия РФ как угрозу

Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые после формирования в ФРГ нового правительства посетила во вторник с визитом Москву. Главной темой её переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала ситуация вокруг Украины.

Как сказала Бербок на совместной пресс-конференции после переговоров, сосредоточение у границ Украины более 100 тысяч российских военнослужащих вызывает большую обеспокоенность. По её словам, войска сконцентрированы без видимой причины и "это сложно не рассматривать как угрозу". Глава МИД Германии сказала, что готова продолжать переговоры с Россией о безопасности.

Бербок неоднократно упомянула об "общем европейском доме", частью которого является и Россия, и отметила, что в Европе должны действовать общие правила, в частности в сфере безопасности и защиты прав человека. Она упомянула как пример нарушения этих правил дело оппозиционера Алексея Навального и решение российского суда о ликвидации "Мемориала" (внесён в список "иностранных агентов").

По словам Лаврова, Россия "не может принимать какие-то требования, касающиеся наших вооружённых сил на нашей собственной земле". Лавров также призвал Германию оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.

Глава МИД Германии отметила, что приехала в Москву с "пухлой папкой документов", поскольку у России и Германии есть что обсуждать – речь идёт как о фундаментальных противоречиях, так и об областях, где можно работать совместно. Упомянут был, в частности, климат.

Отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток – 2", Бербок отметила, что, если энергетика будет использоваться как "оружие", это может отразиться на судьбе проекта.

Накануне Бербок посетила Киев, где заверила Украину в поддержке перед лицом возможной эскалации конфликта со стороны России.

Во вторник стало известно, что в среду, 19 января, Киев посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем он отправится в Берлин, где проведёт встречу с Бербок.