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Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать объединённую армию

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу следует создать объединенную армию. По его мнению, Европе необходимы общие миротворческие силы, которые могли бы участвовать в предотвращении и урегулировании возможных конфликтов.

В интервью газете La Stampa Таяни подчеркнул, что более тесное военное сотрудничество внутри Евросоюза является приоритетом для него и для партии Forza Italia, которую он возглавляет.

«Если мы хотим играть в мире роль миротворцев, нам нужна европейская армия. Это фундаментальное условие для действенной внешней политики в Европе», - сказал Таяни.

Он также добавил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и Россия, и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, «граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз».

Кроме того, Таяни призвал к реформе самой общеевропейской политической структуры. По его убеждению, у Европы должен быть один формальный лидер, а не два, как сейчас, - председатель Евросовета и глава Еврокомиссии.

  • После начала полномасштабной войны России в Украине европейские страны расширяют и модернизируют свои вооруженные силы и увеличивают военные бюджеты. Они также уделяют больше внимания вопросам оборонного сотрудничества. Однако, уточняет Reuters, эти усилия происходят по большей части в рамках сотрудничества внутри НАТО, а не на исключительно европейской платформе.

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