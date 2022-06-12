Глава МИД Латвии в День России пожелал РФ поражения в войне

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в отмечаемый 12 июня День России пожелал ей поражения в войне с Украиной.

«Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства» - написал глава МИД Латвии в твиттере с хештэгом «День России 2022».

Ранее сообщалось о поздравлении с Днем России, направленном лидером КНДР Ким Чен Ыном. Согласно сообщению государственного агентства Северной Кореи (ЦТАК), в поздравлении на имя Владимира Путина, говорится, что российский народ «достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение». Ранее Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выражал солидарность народу России в связи «с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил». КНДР, наряду с Беларусью, Сирией и Эритреей - одна из стран, которые выступили в ООН против осуждения российского вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин в воскресенье вручил в Кремле государственные награды. В частности, звезда Героя труда вручена кинорежиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову. В своем выступлении Путин говорил о патриотизме и вновь напомнил об императоре Петре I, при котором, по словам Путина, «Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы». Несколько дней назад Путин сравнивал нынешнее время с эпохой Петра, говоря, что, как и во времена Северной войны, Россия «возвращает и укрепляет» территории.