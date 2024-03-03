Глава Минобороны ФРГ обвинил Путина в «информационной войне»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал «свидетельством информационной войны, которую ведет президент России Владимир Путин» публикацию записи разговора немецких военных о возможных поставках ракет Taurus Украине. 1 марта запись опубликовала в интернете главный редактор российского госканала RT Маргарита Симоньян.

В воскресенье, 3 марта, ситуацию прокомментировал глава германского Минобороны. Он призвал к решительной реакции на аудио-перехват. «Речь идет о гибридном нападении в целях дезинформации, речь идет о попытке расколоть нас, о том, чтобы уничтожить нашу сплоченность. Мы не должны поддаваться на уловки Путина. Поэтому мы должны реагировать осторожно, однако не менее решительно», - заявил Борис Писториус.

Министр полагает, что день публикации разговора был выбран сознательно. «Никто не верит в то, что это было случайностью», - отметил Писторицс. По его словам, это могло быть отвлекающим маневром в день похорон Алексея Навального и публикации исследования СМИ о менеджере концерна Wirecard Яне Марсалеке. «Путину надо рассорить нас во внутренней политике. В конце концов решающим будет то, что мы останемся сплоченными», - подчеркнул министр обороны ФРГ.

Одновременно Борис Писториус критично высказался относительно требований парламентариев провести расследование в специальном комитете бундестага. По словам министра, в этом случае необходимо иметь в виду возможные сложности, поскольку речь идет о секретной информации.

Писториус подчеркнул, что в ближайшие дни он ожидает подробной информации от Военной контрразведки (MAD) о расследовании причин произошедшего. Необходимо проверить, были ли нарушены правила электронной безопасности и передана секретная информация. Лишь потом можно будет говорить о последствиях, в том числе и на уровне персонала, отметил министр. Писториус дал понять, что считает возможную отставку главнокомандующего ВВС, генерала Инго Герхартца преувеличением.

В пятницу главный редактор RT Симоньян выложила в сеть запись аудио-конференции высокопоставленных офицеров бундесвера. Предположительно, генерал Инго Герхартц обсуждал с тремя своими коллегами технические возможности поставки и программирования ракет Taurus для Украины. При этом в качестве возможной цели упоминался Крымский мост и склады боеприпасов российской армии.

На следующий день, 2 марта, представитель министерства обороны подтвердил, что прослушка имела место. Однако он подчеркнул, что полностью подтвердить аутентичность разговора невозможно. Представитель министерства не исключил возможность фальшивки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также в субботу заявил, что происшествие весьма серьезно и пообещал провести быстрое расследование.

Аудио-конференция проводилась на платформе Webex. Борис Писториус, комментируя ситуацию 3 марта, заявил, что информации о перехватах других разговоров у него нет. Одновременно министр подчеркнул, что необходимо проверить, допустимо ли проводить конференции именно на этой платформе. По словам Писториуса, большая часть информации, которая обсуждалась в разговоре, в общем и целом была известна и ранее.

Канцлер Шольц накануне публикации разговора вновь заявил об отказе поставлять Taurus Украине. Канцлер обосновал отказ тем, что военные ФРГ не должны «нигде и ни при каких условиях» участвовать в программировании этих ракет. Генерал Герхартц в прослушанном разговоре также упомянул, что это пока является «красной чертой». Канцлер решительно высказался против того, чтобы солдаты бундесвера участвовали в управлении ракетами из Германии или в Украине.

По сведениям самой Маргариты Симоньян, разговор был записан 19 февраля. Аудио-конференция проходила перед брифингом правительства ФРГ и заявлением канцлера с отказом поставлять Taurus. Видимо, аргументы военных не убедили Шольца и он остался при своем мнении.