Глава Минтранса: РФ лишилась 76 самолетов из-за санкций

Из-за санкций, введенных после прошлогоднего вторжения в Украину против российской авиационной отрасли, Россия лишилась 76 пассажирских самолетов. Об этом заявил РБК министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, Россию «неожиданно застали врасплох», и 76 воздушных судов, которые находились за рубежом на технических стоянках, на обслуживании или в аэропортах, были арестованы.

Самолеты российских авиакомпаний, выполнявшие рейсы за рубеж в страны, присоединившиеся к санкциям, главным образом принадлежали зарубежным компаниям, у российских авиаперевозчиков они были в лизинге.

О случаях ареста лайнеров российских авиакомпаний сообщалось и ранее, впервые названо число самолетов, которых авиакомпании лишились в результате санкций. По словам Савельева, в России сейчас эксплуатируется 1167 пассажирских авиалайнеров. Их существенное большинство - зарубежного производства. После введения санкций самолеты, находящиеся в лизинге, были переведены в российский реестр и застрахованы в российской страховой компании. Как прямо выразился тогда Савельев, «мы забрали чужую собственность». В июне прошлого года министр сообщал, что российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в 11 стран, которые гарантировали, что не будут арестовывать самолеты.

Прямого авиасообщения между Россией и странами Запада нет с февраля 2022 года - санкции предусматривают запрет на полеты российских воздушных судов в страны Запада и наоборот. Компании Boeing и Airbus приостановили поставки запчастей в Россию и прекратили техобслуживание и поддержку самолетов российских авиакомпаний.