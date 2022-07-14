Глава МВФ: 2023 год может быть ещё тяжелее

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о растущем риске глобальной рецессии, из-за которой "2023 год, вероятно, будет ещё тяжелее", чем текущий.

Георгиева перечислила факторы, негативно влияющие на глобальную экономику. Война в Украине вызывает скачки цен на сырьевые товары – в конечном итоге они приводят к тому, что сотни миллионов людей не могут прокормить свои семьи. "И становится только хуже", резюмировала Георгиева.

Глава МВФ призвала лидеров G20 задуматься, как "дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут повергнуть экономику многих стран в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис"

Также глобальную экономику тормозят сбои, связанные с пандемией COVID-19, особенно в Китае, и "узкие места" в цепочках поставок.

Кроме того, мировая инфляция оказалась выше, чем ожидалось. Для борьбы с ней крупные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, в том числе повышая ключевую ставку. По мнению Георгиевой, это необходимо, но будет негативно сказываться на восстановлении экономики.

"2022 год будет тяжёлым – и, вероятно, с повышенным риском рецессии 2023 год будет ещё тяжелее", – написала Георгиева.

Глава МВФ предложила три основных шага для спасения мировой экономики: повышение ставок ЦБ для борьбы с инфляцией, сокращение государственного долга и расширение глобального сотрудничества.