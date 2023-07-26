Глава Нигера заблокирован в своей резиденции мятежниками

Президентская гвардия Нигера заблокировала главу страны Мохамеда Базума в его резиденции. Армия Нигера, как утверждает офис президента в твиттере, не поддержала мятеж охранников лидера африканской страны.

Президентская гвардия перекрыла доступ в резиденцию главы государства и после переговоров отказалась отпустить Базума. Офис президента также сообщил, что господин Базум и его семья чувствуют себя хорошо.

Как сообщили источники Jeune Afrique, в последнее время Базум рассматривал вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. По предварительным данным, это намерение могло стать причиной мятежа.

Тчиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте работал главой МВД и МИДа.

Мятеж произошел на фоне саммита Россия–Африка в Санкт-Петербурге. Нигер в саммите не участвует, сообщил источник «РИА Новости». По его информации, это не связано с мятежом. Источник ТАСС утверждает, что Базума не подтверждал свое присутствие.

Нигер – бывшая французская колония. Страна богата природными ресурсами. На ее долю приходится 7% мировых запасов Урана.

В Нигере действуют боевые группировки связанные с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Британское издание Independent писало, что в Нигере присутствуют наемники российской ЧВК «Вагнер». При этом Базум эти сведения отвергал. По словам президента, страна не собирается приглашать вагнеровцев на свою территорию, так как они создают много проблем и занимаются дезинформационными кампаниями.

По данным Independent, так называемая фабрика троллей основателя ЧВК Евгения Пригожина как минимум дважды распространяла фейковые новости о Франции и связях французских военнослужащих с джихадистами.