Россия считает оправданным, чтобы миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС

Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины.

При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС , вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ "немедленный, безопасный и беспрепятственный" доступ к станции.

"Потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо", – заявил глава ООН.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступая на Совете Безопасности ООН заявил, что непосредственной опасности аварии на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении к жителям страны заявил, что на Запорожской АЭС Россия перешла к откровенному ядерному шантажу планеты и необходимо немедленно изгнать оттуда россиян в интересах ядерной безопасности Европы.

Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский "Энергоатом" рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. "Энергоатом" обвиняет в обстреле российских военных.

Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум "три прилета" в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". При этом, он отметил, что "в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме".