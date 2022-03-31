Глава СПЧ ООН: «Россия наносит неизбирательные удары в Украине»

Глава ведомства ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные удары, которые, как утверждается, наносит Россия в ходе боевых действий в Украине, запрещены международным гуманитарным законодательством и "могут являться военными преступлениями", приводит ее слова CNN.

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в среду Бачелет сообщила, что её расследователи изучают 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. Ракетному и артиллерийскому обстрелу подвергались больницы, объекты водоснабжения и административные здания, сообщила она:

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое число жертв среди мирного населения указывают на то, что фундаментальные принципы различения [между целями атак], пропорциональности и предосторожности не соблюдались".

Как сказала Бачелет, украинский народ переживает "кошмар наяву". "Боевые действия должны остановиться, без промедления", – заявила она и призвала Россию прислушаться к "ясному призыву Генеральной ассамблеи и Совета по правам человека и немедленно начать вывод войск с украинской территории".