Кирилл Буданов назвал тромбоэмболию причиной смерти Навального

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер от тромбоэмболии. Он назвал эту информацию «более-менее подтвержденной». Ранее эту причину называл, также без указания источников, российский государственный канал RT.

Буданов отвечал на вопрос украинскому журналисту на форуме «Украина. Год 2024» в Киеве. Его спросили, известно ли военной разведке «как убили Навального».

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно: он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», - сказал Буданов.

Соратники Навального по Фонду борьбы с коррупцией и его вдова Юлия заявляли, что он был убит. ФБК объявил награду за информацию о смерти политика, на момент публикации новости информатору обещана 100 тысяч евро.

Глава ФБК Мария Певчих прокомментировала слова Буданова в твиттере одним словом: «Врет».