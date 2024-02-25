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Кирилл Буданов назвал тромбоэмболию причиной смерти Навального

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер от тромбоэмболии. Он назвал эту информацию «более-менее подтвержденной». Ранее эту причину называл, также без указания источников, российский государственный канал RT.

Буданов отвечал на вопрос украинскому журналисту на форуме «Украина. Год 2024» в Киеве. Его спросили, известно ли военной разведке «как убили Навального».

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно: он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», - сказал Буданов.

Соратники Навального по Фонду борьбы с коррупцией и его вдова Юлия заявляли, что он был убит. ФБК объявил награду за информацию о смерти политика, на момент публикации новости информатору обещана 100 тысяч евро.

Глава ФБК Мария Певчих прокомментировала слова Буданова в твиттере одним словом: «Врет».

  • Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе за Северным полярным кругом. Политику было 47 лет.
  • По итогам проведенного вскрытия смерть Навального была признана естественной, следует из подготовленного властями медицинского заключения. Соратники и семья Навального не говорили, будет ли проведена повторная экспертиза.

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