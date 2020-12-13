«Главное, что их никто не смог купить». Саакашвили о бойкоте оппозицией парламента Грузии

Одиннадцатого декабря в Грузии заработал новый парламент, но заседает в нем всего одна партия – правящая "Грузинская мечта". Восемь оппозиционных партий, которые, по официальным данным Центризбиркома, попали в парламент, бойкотируют его работу: оппозиция обвиняет власти в фальсификации итогов парламентских выборов и требует повторного голосования. О том, что происходит в Грузии, рассказывает бывший президент страны, а ныне один из лидеров оппозиции Михаилом Саакашвили.

Эфир от 11 декабря. Позднее организация «Справедливые выборы» (ISFED) опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября 2020 года.

– Как вы расцениваете сегодняшнее собрание парламента – без оппозиции?

– Там не только нет оппозиции. Там нет достаточного по Конституции количества людей, которые должны быть. Во-первых, чтобы парламент работал, нужно минимум 100 человек, согласно Конституции Грузии. Во-вторых, совершенно очевидно по параллельному подсчету голосов, проведенному международными организациями, так же как и по авторитетным опросам, оппозиция получила на выборах 60%, а Иванишвили получил 40%. Он украл эти голоса и с точностью до наоборот поставил цифры.

Естественно, народ Грузии с этим не согласен. Естественно, оппозиция, – вернее, уже не оппозиция, это люди, которые выиграли выборы, – была обязана подчиниться воли грузин. По опросам абсолютное большинство грузин против легитимизации этого парламента. Я думаю, что ситуация там очень простая. Так же, как произошло в Кыргызстане, так же, как произошло в Украине, так же, как произошло в Грузии в 2003 году, так же, как происходит сейчас в Беларуси. Этот парламент и эту власть люди просто снесут. Потому что в XXI веке никто уже не может красть голоса так, как это произошло в Грузии. Банально, тривиально, глупо, тупо.

Сейчас первым шагом стало то, что не вошла оппозиция. Я знаю как факт, что каждому оппозиционеру они предлагали от двух до трех миллионов долларов, чтобы они вошли в парламент. Иванишвили – это олигарх, который захватил не только власть в Грузии, но и всю страну. Но нажим в обществе был такой большой, что все отказались от денег. Они не нашли ни одного штрейкбрехера. Это была очень важная победа.

– При этом восемь оппозиционных партий отозвали своих депутатов. Но пять из них подписали меморандум, а три не подписали и ждут окончания переговоров.

– Я представляю оппозиционную группу, которая взяла больше всех. При этом они друг друга терпеть не могли, и у них всегда были разногласия. На это и рассчитывал Иванишвили. Но, когда дошло до фундаментальных вещей, когда грузинам вдруг объявили, что выборы в нашей стране уже ничего не значат и всегда олигарх будет их покупать и фальсифицировать, то они все объединились. Да, не все гладко по тактике, они не согласны по многим местам. Но это же не главное. Главное, что их никто не смог купить.

– Вы не боитесь, что они сейчас все-таки зайдут в парламент?

– Если какая-нибудь партия, у которой один или два голоса, зайдет, это не имеет значения. Партия "Национальное движение", которую я представляю, которая взяла почти столько же, сколько "Грузинская мечта", притом что меня не пускают в страну. Представляете, лидера партии семь с лишним лет нет в стране – а его партия все равно берет столько же, сколько партия, которая имеет все, все деньги. Знаете, когда иностранные послы и политики мне говорят, что в Грузии демократия, у меня это рвотный рефлекс вызывает. Потому что Грузия – это страна, где ни в одном сельсовете не имеют власти оппозиции. Везде одна партия. И сейчас в парламенте только одна партия. Ну как это возможно?

– Правящая партия разработала законопроект, на основе которого будет аннулирована регистрация на выборах партий, лидеры которых не удовлетворяют двум требованиям: если у лидера нет гражданства и если есть приговор по уголовному делу. Не скрывают – это направлено против вас. Что будете делать в случае, если законопроект станет законом и регистрацию "Единому национальному движению" просто отменят?

– Наши действия, что бы они ни делали, будут одни. Грузинский народ организуется. Подождет окончания волны коронавируса – сейчас в Грузии мировой рекорд по числу заболевших. А мы не хотим подвергать опасности здоровье наших родителей, бабушек, дедушек, старших граждан. И грузинский народ просто их сделает.

– Под "сделает" вы что имеете в виду? Уличные акции по окончании пандемии?

– Нет, я сказал, что мы их сделаем. А как мы их сделаем, вы увидите. Запасайтесь попкорном. Ни у кого не пройдет в 2020-2021-м украсть так банально выборы. Мы не банановая республика.

– Вы собираетесь вернуться в Грузию?

– Конечно. Я человек, который создал вместе со своей командой грузинскую государственность, самую успешную на постсоветском пространстве. Как я могу не иметь права возвращаться на свою родину?

– И снова хотите стать президентом?

– Нет. Я всегда легко отказывался от любых должностей. После того как моя партия победила по экзитполам и по параллельному подсчету голосов, я сразу убедился, что не хочу быть премьер-министром. Потому что мы должны найти компромиссную фигуру, мы должны найти новых людей. Я вообще не стремлюсь к власти ни в Грузии, ни в Украине. Это не означает, что я отказываюсь от участия в политических процессах в этих странах. Я хотел бы роль играющего тренера, давать советы. Я ж олигархом не могу стать.

– Вам сейчас удается быть играющим тренером для Зеленского?

– Нет. У меня очень дружеские, хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Мы на следующей неделе проводим очередную Национальную раду реформ, исполнительный комитет которой я возглавляю. У меня роль всего лишь советника. Когда меня предлагают на роль премьер-министра здесь, там включились такие механизмы, что мне уже самому не захотелось за это сражаться. Но Грузия и Украина очень переплетены. Мы очень связаны друг с другом. Уверен, что у нас будут успехи в Грузии и в Украине тоже.

Настоящее время