Главнокомандующий ВСУ назвал число погибших украинских военных

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный 22 августа на форуме "Защитники.Перекличка" заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тыс. "украинских героев". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли",- рассказал главнокомандующий ВСУ.

При этом Залужный не уточнил, о каком периоде идёт речь – с 2014-го года, когда был оккупирован Крым и созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР", или с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.