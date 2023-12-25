Главный импортер грузинского пива – Казахстан

Средний годовой рост потребления пива в Грузии составил 5.1% в 2016-2022 годах и, как ожидается, достигнет 133 млн литров в 2023 году. Об этом сообщили в аналитической компании Galt & Taggart.

В исследовании указано, что потребление пива на душу населения в Грузии растет и достигло 45 литров в 2023 году, хотя оно остается ниже среднего показателя по Европе (79 литров).

92% потребления пива в Грузии удовлетворяется за счет местного производства, а остальная часть импортируется – в основном из Германии, России и Бельгии.

Экспорт пива за 11 месяцев 2023 года вырос на 98,7% до 7,9 млн долларов –главным образом за счет увеличения продаж в Казахстане и других странах СНГ.

По информации Galt & Taggart, 40.6% экспорта пива из Грузии приходится на Казахстан, 12.8% на Россию, 8.9% на Армению, 6.1% на Китай, 5.9% на Азербайджан, 5.2% на Кыргызстан.

Основные производители пива в Грузии – компании Lomisi, Georgian Beer Company, Global Beer Georgia и Argo.