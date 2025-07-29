«Главпродукт», отобранный у компании из США, перешёл в собственность РФ

Компания «Главпродукт», которая по иску Генпрокуратуры ранее была изъята в доход государства у американской компании Universal Beverage Company и передана под управление Росимущества, перешла в государственную собственность.

Как сообщает «Интерфакс», в реестре юридических лиц появилась запись о том, что собственником основного юридического лица холдинга - ООО «Промсельхозинвест» - является Российская Федерация.

11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company и её акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга. Генпрокуратура обосновала иск о национализации «защитой публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны». Ранее - в октябре прошлого года - по нередко применяющейся российскими властями в последнее время схеме компания была передана под контроль Росимущества, как и другие предприятия «Промсельхозинвеста»: Балтийский консервный завод, «Орёлпродукт», Верховский молочно-консервный завод, «Объединённые консервные заводы».

Компания «Главпродукт» - лидер производства пищевых консервов в России - была основана в 1999 году американским гражданином российского происхождения Леонидом Смирновым. Свою долю на российском рынке мясных консервов группа оценивала примерно в 10%, молочных - около 7%, рыбных - до 3%.

Агентство Reuters ранее писало, что российские власти планируют использовать компанию «Главпродукт» для поставок продуктов питания российской армии. Как говорится в письме назначенного государством руководства компании, которое цитирует агентство, изъятие компании «Главпродукт» было необходимо для обеспечения стабильного производства — в том числе для будущих поставок Росгвардии и Минобороны. Reuters отмечает, что «Главпродукт» ранее никогда раньше не поставлял продукцию российской армии.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что вопрос национализации американской компании станет частью разговора о перезагрузке отношений между США и Россией. Неизвестно, обсуждался ли этот вопрос в дискуссиях между представителями США и России.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин разрешил передавать государству во временное управление доли иностранных компаний, связанных со странами, где были заблокированы активы России или российских физических лиц. За прошедшие полтора года такие решения были приняты, в частности, в отношении российских отделений немецкой Uniper и финской Fortum. Владимир Путин также подписал указы о передаче во временное госуправление активов пивоваренной компании «Балтика», принадлежавших датской Carsberg, а также российского отделения Danone и автодилера «Рольф». Позже передача Danone Росимуществу была отменена, «Рольф» же официально отобран у его владельца Сергея Петрова, новым собственником стал близкий к Кремлю бизнесмен Умар Кремлёв.