«Планировала сбежать в Грузию через Абхазию» – в Сочи задержана глава нефтекомпании

В Сочи задержана руководитель нефтяной компании ООО «Нефтесервис» из Нижневартовска Екатерина Симакова, сообщили редакции Сибирь.Реалии в Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Она была объявлена в федеральный розыск как подозреваемая по двум уголовным делам - о даче взяток в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов на сумму в 590 миллионов рублей. Следствие считает, что она «планировала сбежать из России в Грузию через Абхазию».

Симакова находится сейчас в одном из СИЗО Краснодарского края и будет этапирована в ХМАО, пишет znak.com со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах.

С января 2015 по декабрь 2017 года Симакова, по данным следствия, предоставляла в налоговую службу ложные декларации по налогу на добавленную стоимость, занизив налоги на сумму свыше 590 миллионов рублей. В июле 2020 года Симаковой предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст.199 ч.2 п"б" УК РФ).​

Симакова также проходит подозреваемой по другому уголовному делу как взяткодатель: экс-глава управления Пенсионного фонда Нижневартовска Юрий Гончарук был обвинен в получении от нее двух взяток на общую сумму 8 миллионов рублей. Следствие считает, что в обмен на взятки Гончарук должен был снизить тарифные санкции за неуплату страховых взносов компанией Симаковой и оказать «общее покровительство» предприятию, в том числе оградив компанию от проверок.