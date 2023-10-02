Главы МИД стран ЕС проводят встречу в Киеве

В Киеве в понедельник пройдёт неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом утром 2 октября заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он прибыл в Киев накануне. О том, что в столицу Украины собираются и главы МИД стран ЕС, ранее не сообщалось.

Боррель назвал встречу «исторической», подчеркнув, что такое мероприятие впервые проходит за пределами стран ЕС. Он отметил, что министры намерены выразить солидарность и поддержку народу Украины. В то же время он подчеркнул, что речь идёт о неформальной встрече, на которой не будет принято никаких конкретных решений, и охарактеризовал её как «мозговой штурм» для оценки ситуации, сложившейся в войне Украины с Россией, и шагов по дальнейшей поддержке Украины со стороны ЕС.

Уже известно, что в Киев прибыл ряд глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, в том числе Анналена Бербок – глава МИД Германии. Некоторые страны будут представлены заместителями министров. В Киев в частности не приехал глава МИД Польши – на фоне резких заявлений, которыми в последнее время обмениваются представители двух стран.

Встреча проходит на фоне неясности с дальнейшими объёмами помощи Украине со стороны США, а также выборов в Словакии, где к власти могут прийти силы, выступающие за сокращение помощи Украине. Боррель накануне заявил о том, что поддержка Украины со стороны ЕС носит долгосрочный характер, и на неё не повлияет политическая конъюнктура. Он также заявил, что в будущем место Украины - в ЕС, хотя стране предстоит многое сделать для вступления в союз.