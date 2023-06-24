Главы южных регионов России отреагировали на военный мятеж ЧВК «Вагнер»

Власти Ставропольского и Краснодарского краев, Дагестана, Ростовской области отреагировали на действия руководства ЧВК «Вагнер», блокировавшей несколько объектов в центре Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан не выезжать в центр города и оставаться дома. При этом из-за скопления военной техники и военнослужащих с оружием были изменены маршруты муниципального транспорта в центре города, на таганрогском и северном направлениях. Одновременно в Ростове отменили все массовые мероприятия, а из-за массового выезда горожан на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые значительные пробки, сообщае Кавказ.Реалии.

О ситуации в Ростовской области в видеообращении рассказал президент Владимир Путин, заявив, что она «остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

Оперативный штаб Краснодарского края назвал «фейками» сообщения о беспорядках и введении дополнительных ограничений в регионе, при этом обвинил в их распространении спецслужбы Украины. В частности, власти назвали ложной информацию о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани.

Глава Дагестана Сергей Меликов «в связи с событиями минувшей новости» написал в телеграм-канале, что в республике не вводились дополнительные ограничительные меры, но власти к ним готовы и смогут ввести в случае необходимости. Кроме того, Меликов призвал дагестанцев воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим контртеррористической операции – на утро 24 июня он введен в Москве, Воронежской и Московской областях.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров записал видеообращение, чтобы сказать «несколько слов после событий этой ночи у наших соседей в Ростовской области».

«В Ставропольском крае все необходимые меры принимаются для обеспечения порядка, мы точно должны поддерживать конституционную власть, мы точно должны быть за нашего президента… Внутренних конфликтов допускать не надо», – заявил Владимиров.

При этом он подчеркнул, что никаких дополнительных ограничений в регионе не вводится, запланированные в рамках Дня молодежи мероприятия. При этом Владимиров пообещал лично сообщить подписчиками, если обстановка изменится.

Кадыров назвал захват военных объектов в Ростове-на-Дону «предательским маршем Пригожина», добавив, что чеченские бойцы «выехали в зоны напряженности» и что «мятеж должен быть подавлен». Он не уточнил, о каком количестве военных идет речь, а также в какие именно регионы они направляются. До этого он более 12 часов не комментировал события в Ростовской области.

Напомним, в районе двух ночи по Москве в телеграм-канале Пригожина появилось аудиосообщение о входе ЧВК в Ростов-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов. В ТАСС появились фото солдат, оцепивших штаб Южного военного округа. ЧВК «Вагнер» намерена блокировать Ростов-на-Дону и идти на Москву, если бойцам не выдадут министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова. Об этом заявил Пригожин.