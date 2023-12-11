Google опубликовал «Год в поиске» – что искали в поисковике в 2023 году

Google опубликовал топ поисковых запросов в 2023 году «Год в поиске». В лидерах – война в секторе Газа и «Барбигеймер».

Война Израиля против группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, стала наиболее частым запросом в категории новостей. Следом идёт гибель «Титана» с пятью пассажирами, отправившимися к обломкам «Титаника».

В топ-10 самых запрашиваемых новостей попали четыре стихийных бедствия – землетрясение в Турции и ураганы в Северной Америке – и две стрельбы в США. Также пользователей гугла интересовала лунная миссия Индии и война в Судане.

Самым популярным в поисковике спортсменом стал американский футболист Дамар Хэмлин, актёром – Джереми Реннер, попавший под собственный снегоуборщик 1 января 2023 года, певицей – Шакира. Поисковик не делит персон по гендеру.

В категории кино лидирует комедия «Барби», исследующая темы женственности и маскулинности, и биографический триллер «Оппенгеймер». Среди сериалов топ возглавил постапокалиптический «Одни из нас», следом идут «Уэнсдей» и «Джинни и Джорджия» о жизни подростков.

«Айдол» японского дуэта «Ёасоби» стал самой запрашиваемой песней, Hogwarts Legacy – игрой, а пибимбап – рецептом (это традиционное корейское блюдо из риса).

Также Google предлагает посмотреть самые популярные запросы в некоторых странах. Российский раздел сейчас недоступен.