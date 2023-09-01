Город Курчатов, где находится Курская АЭС, атаковали два беспилотника

Два беспилотника атаковали город Курчатов в Курской области, где расположена Курская атомная электростанция. Об атаке сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», — написал он.
Это не первая атака на Курчатов, который находится примерно в 70 километрах от границы с Украиной.
14 июля российские власти сообщили, что в нескольких километрах от АЭС упал или был сбит беспилотник. В жилом доме осколками посекло фасад и выбило остекление, никто не пострадал.
В августе прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Утверждается, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. Радиационный фон в районе АЭС, по данным из открытых источников, находился в норме.
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на станции в 2022 году не сообщалось.
- Украина официально не подтверждает атаки диверсантов на инфраструктуру в России. Однако высокопоставленные чиновники в социальных сетях несколько раз давали понять, что такие атаки могут проводиться.
- Курская АЭС начала работу в 1976 году. На ней установлены реакторы, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. На Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.