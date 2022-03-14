Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку

Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении «специальной операции» в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.

О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались «выручить» Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.