Госдепартамент США одобрил продажу Польше систем ПВО Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше автоматизированной системы управления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Сумма контракта 15 миллиардов долларов.

Одобрение Госдепартамента не подразумевает подписания контракта или завершения соответствующих переговоров. Речь идёт о продолжающейся модернизации польских сил ПВО, сообщает «Голос Америки» и Reuters.

Интерес европейских стран к американскому вооружению возрос в связи с повышенном спросом на поставки боеприпасов, средств ПВО, средств связи, беспилотников и противотанковых ракет «Джавелин».

Пакет будет включать 48 пусковых станций Patriot и 644 ракеты-перехватчика Patriot модификации PAC-3, сетевые каналы, датчики, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщил «Голос Америки».

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона в среду уведомило Конгресс о возможной продаже систем ПВО Польше.

Генеральными подрядчиками по поставке вооружения являются компании Raytheon Corp и Lockheed Martin.