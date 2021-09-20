ЦИК: после обработки 85% протоколов у ЕР – 49,76%, у КПРФ – 19,61%, у ЛДПР – 7,53%

ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму по итогам обработки 85% протоколов.

Так, по официальным данным, "Единая Россия" по партийным спискам набирает 49,76% голосов, КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, "Справедливая Россия" – 7,34%, "Новые люди" – 5,31%.

Данные ЦИК по одномандатным округам после обработки 72,49% протоколов:

"Единая Россия" – 194 мандата (86,23%)

КПРФ – 15 мандатов (6,67%)

"Справедливая Россия" – 8 мандатов (3,56%)

ЛДПР – 1 мандат (0,44%)

"Гражданская платформа" – 1 мандат (0,44%)

"Яблоко" – 1 мандат (0,44%)

"Родина" – 1 мандат (0,44%)

Партия Роста – 1 мандат (0,44%)

В некоторых регионах уже обработали 100% протоколов. Так, в Хакасии на первом месте "Единая Россия" (33,3%), на втором – КПРФ (29,92%), на третьем – "Новые люди" (9,89%). В Новосибирской области лидирует "Единая Россия" (35,25%), далее КПРФ (25,86%) и ЛДПР (9,61%). В Ивановской области лидирует "Единая Россия" (36,5%).

В Якутии большинство проголосовали за КПРФ (35,15%), далее идет "Единая Россия" (33,22%) и "Новые люди" (9,87%). По одномандатному округу Якутии победу одержал Петр Аммосов (КПРФ) с 21,61% голосов.

КПРФ побеждает и в Ненецком округе с 31,98% голосов.

По Чукотскому одномандатному округу лидирует Елена Евтюхова ("Единая Россия") с 36,95%. По одномандатному округу на Камчатке побеждает Ирина Яровая ("Единая Россия") с 40,43%. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,38% голосов.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, по результатам обработки в целом по городу 48,3% протоколов и большей части онлайн-голосов, кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов, телеведущий Евгений Попов, Петр Толстой и два самовыдвиженца Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман лидируют в своих округах на выборах.

Ранее сообщалось, что, по данным экзитпола, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР), "Единая Россия" набирает 45,2% голосов, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, "Справедливая Россия" – 7,9%.

В России в 20:00 по московскому времени завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу восьмого созыва, а также в региональные и муниципальные органы власти. Россияне выбирали 450 депутатов Госдумы. В этом году на парламентские выборы зарегистрировалось 3812 кандидатов от 14 партий.

Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России выбирали глав субъектов РФ, а в 39 регионах – депутатов законодательных органов государственной власти. Именно восьмой созыв Госдумы будет заседать, когда в 2024 году закончится очередной президентский срок Владимира Путина.