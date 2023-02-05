Госканал в Чечне использовал выступление оправдавшего убийства мусульман для пропаганды войны

Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал в своем в телеграм-канале отрывок из выступления главного редактора немецкого журнала «Compact» Юргена Эльзессера, где тот поддерживает российское вторжение в Украину, сообщает Кавказ.Реалии.

Немецкий журналист, публицист Эльзессер является сторонником крайне правого экстремизма - он многократно обвинялся, в том числе государственными органами Германии, в высказывании исламофобских, расистских, антисемитских, националистических позиций. В 2014 и 2015 годах Эльзессер встал на сторону крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и исламофобского движения «Pegida».

Журнал Эльзессера, к примеру, прославлял военного преступника Ратко Младича как «борца против исламизации Европы». Массовые расстрелы боснийских мусульман 1995 году в Сребренице в журнале назвали «блестящей в военном отношении операцией по штурму хорошо вооруженной исламистской крепости - последняя военная победа христианской Европы над вновь вторгающимся исламом». Тогда были застрелены более восьми тысяч жителей города, трагические события стали известны как «резня в Сребренице«.

Немецкий Tagesspiegel характеризует журнал Compact как «демонизирующее ислам« издание. Федеральное управление по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) оценивает его как ультраправое экстремистское издание из-за последовательного антисемитизма, исламофобии и неуважения к демократическим принципам.

Редакция Кавказ.Реалии сообщала, что госпропаганда в Чечне стала все чаще использовать иностранных спикеров для оправдания российской агрессии в Украине. Вырезки из американских шоу с критикой местного правительства, выступления западных политиков регулярно появляются на страницах чиновников и государственных СМИ республики. Часть спикеров имеет сомнительную репутацию у себя в странах, отметили эксперты.