Госсекретарь США и глава КНР провели переговоры в Пекине

Госсекретарь Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Переговоры длились около получаса и стали заключительной частью в программе двухдневного пребывания Блинкена в Китае, сообщает «Голос Америки».

О том, состоится ли встреча госсекретаря с главой КНР, не было известно до последнего момента. Госдепартамент подтвердил её только утром 19 июня.

В предыдущий раз китайский лидер встречался с главой внешнеполитического ведомства США в 2018 году. Руководителем Госдепартамента тогда был Джон Салливан.

Сегодняшняя встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году, отмечает «Голос Америки».

«Две стороны провели откровенные и подробные обсуждения. Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин госсекретарь, вы внесете более позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США», – сказал Си, обращаясь к Блинкену.

В свою очередь глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон поддерживает политику одного Китая и не признаёт независимость Тайваня. США не стремятся к новой холодной войне, подчеркнул Блинкен.

На пресс-конференции по итогам переговоров госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты и Китай согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения. При этом Блинкен добавил, что Вашингтон ясно видит вызовы, которые делает Китай.

В ближайшие недели Китай должны посетить другие высокопоставленные лица США, подчеркнул Блинкен.

В воскресенье госсекретарь встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Переговоры длились более пяти часов. По итогам встречи один из чиновников Госдепартамента рассказал журналистам, что обе стороны продемонстрировали стремление снизить напряжённость. Вместе с тем, по словам представителя США, между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остаются глубокие разногласия по ряду вопросов. Подробностей собеседник не привёл.

Визит Блинкена в Пекин планировался в феврале, но был отложен после того, как США сбили в своём воздушном пространстве китайский аэростат. Вашингтон тогда заявил, что аппарат занимался разведкой. Власти КНР в ответ сообщили, что это был сбившийся с курса метеозонд.

Основными задачами поездки Блинкена в Пекин СМИ называли снижение напряженности в отношениях между двумя странами, смягчение торговых конфликтов и обсуждение войны России против Украины.

О конкретных договорённостях сторон пока не сообщается.

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