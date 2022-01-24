Немедленное введение новых санкций против России подорвёт возможности Запада по предотвращению полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил в интервью каналу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – заявил он в интервью программе "Положение в стране". Так он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести новые ограничения не дожидаясь вторжения.

Президент США Джо Байден и Блинкен уже несколько раз публично заявляли, что новые санкции против России в случае полномасштабного вторжения будут беспрецедентно жёсткими. При этом республиканская оппозиция критикует администрацию Байдена за то, что на медлит с новыми мерами.

Комментируя слова Блинкена, сенатор Джони Эрнст, принадлежащая к Республиканской партии, обвинила администрацию президента Байдена в следовании "доктрине умиротворения" в контактах с Россией, — цитирует её "Голос Америки". "Санкции нужно вводить сейчас, – сказала она. – Президент Путин понимает только силу и мощь. Нам нужно проявить твердую решимость".

Ранее в декабре источники CNN сообщали, что санкции, подготовленные Вашингтоном против Москвы на случай полномасштабной агрессии, будут "самыми худшими в истории" после ограничений, введённых против Ирана и Северной Кореи. Однако их список не раскрывается несмотря на призыв республиканцев сделать это.

В интервью CNN Блинкен сказал, что “хотя бы одна” новая единица российских вооруженных сил на территории Украины повлечёт за собой "быстрый, жёсткий и единый ответ" со стороны США и Европы.