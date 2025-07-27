Госсекретарь США: Трамп «теряет терпение» в связи с поведением РФ

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» связи с поведением России в конфликте с Украиной и «теряет желание продолжать ждать» от Москвы каких-либо шагов, которые могли бы привести к завершению войны. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь - вслед за самим Трампом, который неоднократно повторял эту мысль - сказал, что телефонные разговоры президента США с российским президентом Владимиром Путиным, хотя и проходят в позитивной атмосфере, в результате «ни к чему не ведут». По словам госсекретаря, Россия только тянет время. «Он (Трамп) не позволит заманить себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах», – отметил Рубио, вновь повторив, что Трамп, хотя и не имеет отношения к началу войны, хочет привести её к концу.

14 июля Трамп, выступив с жёсткой критикой в адрес России и лично Путина за нежелание достичь мира, сказал, что даёт 50 дней на заключение «сделки» о мире в Украине. По истечении этого срока - он истекает 3 сентября - Трамп, по его словам, готов ввести санкции, в первую очередь высокие таможенные пошлины в отношении самой России и тех стран, которые покупают у неё энергоносители. Рубио в интервью Fox News отметил, что, в частности, без поддержки Китая, который закупает у России нефть, Путин «не мог бы выдержать эту войну».

Трамп также объявил о готовности продавать союзникам США оружие для нужд Украины. Ряд стран, включая Германию, заявили о готовности участвовать в этой схеме.

В России сдержанно отреагировали на заявления Трампа. Официальная позиция Москвы после них никак не изменилась. Российские представители говорят, что заинтересованы в мире, но только на определённых условиях - которые в Киеве считают равнозначными капитуляции. Речь идёт в частности об отказе Украины от части территорий.



