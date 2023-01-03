«Граница между жизнью и смертью». 2022 год в фотографиях

Главным мировым событием уходящего года стало полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля. Последствия боевых действий запечатлели корреспонденты Радио Свобода, некоторые из которых после этого сами ушли на фронт. Не расставались с камерой и их коллеги в других странах мира: от Казахстана, который еще до начала войны потрясли крупнейшие антиправительственные протесты, до Черногории, где наш корреспондент нашел удивительный "самоочищающийся" туалет.
Радио Свобода публикует лучшие снимки, сделанные нашими журналистами в 2022 году, с их комментариями.
Уничтоженная украинской армией российская военная техника в городе Буча под Киевом. Российским войскам не удалось окружить или захватить столицу Украины, и в конце концов они были вынуждены отступить с севера страны.
Автор фото, корреспондент украинской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа Сергей Нужненко:
"На этом снимке – сгоревшая техника российской армии на улице Вокзальной. Это одна из первых российских военных колонн, вошедших в Бучу. Рядом находится улица Яблонская, где российские солдаты расстреливали мирных жителей во время оккупации города. Фото сделано 1 марта. 3 марта город был оккупирован российской армией.
Видео уничтоженной российской колонны я увидел в телеграме еще 27 февраля. Узнал от коллег о возможных маршрутах в город, и 1 марта мы поехали туда. На этом участке улицы Вокзальная были десятки сгоревших русских машин, а местные жители пинали разбросанные снаряды. Все были в замешательстве, никто не понимал, что происходит и чего ожидать".
Казахстанцы митингуют в Алматы 13 февраля в память о погибших во время беспрецедентных антиправительственных демонстраций в начале января. Автор фото – Петр Троценко, RFE/RL.
В январе в Казахстане за мирными общенациональными протестами против повышения цен на топливо последовали беспорядки и жестокие репрессии. Сотни человек, в том числе 18 сотрудников службы безопасности, были убиты в ходе столкновений, а президент Касым-Жомарт Токаев отдал силам безопасности приказ "стрелять на поражение". Общее число погибших составило 257 человек. По итогам протестов цены на газ были снижены, а бывший глава страны Нурсултан Наразбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана.
Мариуполь, 5 февраля. Автор фото – Эймос Чаппл, RFE/RL.
Чаппл: "Это фото было сделано менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в значительной степени разрушила Мариуполь. Было странно быть там в этот момент и слышать местных жителей, которые признавали возможность вторжения, но продолжали вести обычную жизнь. Один местный житель на пляже сказал мне, что, по его мнению, вероятность неминуемого вторжения "примерно 50/50". Затем он просто ушел со своей девушкой и их кошкой на поводке, как будто им было абсолютно все равно".
Сгоревшая российская установка залпового огня "Град" и занесенное снегом тело убитого российского солдата под Харьковом 25 февраля. Автор снимка – Марьян Кушнир, украинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
В сентябре Марьян Кушнир получил национальную украинскую медиапремию за 2022 год в номинации "Лучшее новостное освещение резонансных событий". Он был контужен, но после короткого периода реабилитации снова вернулся на фронт.
Так выглядел центр Одессы 5 марта, спустя 11 дней после начала российского вторжения. Украинская армия и территориальная оборона готовились отразить возможную атаку российского десанта. Ни этой, ни других атак с моря так и не произошло, а российские войска удалось остановить под Николаевом – хотя с тех пор Одесса неоднократно подвергалась ракетным обстрелам и ударам дронов-камикадзе.
Фото – Михаил Штекель, украинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
Бишкек, Киргизия, 8 марта. Марш "За права женщин", приуроченный к Международному женскому дню. Сначала на участников марша напали неизвестные, а затем милиция задержала десятки его участников и организаторов. Задержанных участников марша, а также журналистов увезли на автобусах в ОВД. Причину задержания им не объяснили. Фото – Гюльжан Турдубаева, RFE/RL.
Еще одно фото Сергея Нужненко. Последствия нападения России на Ирпень, под Киевом, 11 марта.
Автор: "Граница между смертью и жизнью. На горизонте – горящая, дымящаяся, оккупированная Буча. Попавшие в ловушку мирные жители, пытающиеся бежать от боевых действий, выходят, одетые во все белое, с белыми флагами. Украинский солдат замечает: "Всех, кто выходит в белом, и всех, кто хочет вернуться в Бучу, русские просто убьют".
Активистка Саломе Баркер в маске, раскрашенной в цвета ЛГБТ-флага, возле Тбилисского городского суда 4 апреля 2022 года.
Баркер смотрит на полицейских, ожидая приговора арестованным по обвинению в насилии в отношении журналистов. Аресты последовали за митингом 5 июля 2021 года против запланированного в столице Грузии ЛГБТ-прайда, который перерос в беспорядки. Протестующие напали на активистов и журналистов, в том числе на двух репортеров Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Фото – Мзия Саганелидзе (RFE/RL).
Саганелидзе: "Наличие свободных СМИ и гражданской активности жизненно важно для Грузии, потому что они дают нам возможность громко говорить о правах человека, равенстве, свободной судебной системе, качестве демократии и обо всех вопросах, которые помогут стране развиваться и создавать лучшее будущее".
Пакистанская полиция около автомобиля, уничтоженного взрывом возле Китайского института в университете Карачи 26 апреля. В результате теракта погибли трое граждан Китая и их пакистанский водитель. (Ниаз Али Хан, "Радио Машааль", RFE/RL).
Приштина, ЛГБТ-прайд 9 июня 2022 года. Фото – Арбен Хоти, RFE/RL.
Поселок Новолуганское, Донецкая область Украины. Украинский танкист Юрий. Фото Сергея Нужненко.
Прощание с журналистом Романом Ратушным. Киев, 18 июня. Фото – Сергей Нужненко.
Комментарий автора: "18 июня в Киеве состоялась церемония прощания с известным общественным деятелем и журналистом Романом Ратушным. Среди пришедших проститься с ним было много заплаканных лиц. С начала российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а потом пошел в армию. 5 июля ему исполнилось бы 25 лет. Он погиб 9 июня в бою под Изюмом, сражаясь за свою страну. Я не знал Романа лично, хотя наши пути не раз пересекались на различных протестах в Киеве".
22 июня 2022 года. В казахстанском заповеднике Алтын-Дала в Костанайской области ученые поддерживают популяцию куланов, обитающих в Центральной Азии. Эти животные внешне похожи на ослов, но так же быстры и проворны, как лошади. 22 июня. Фото – Петр Троценко (RFE/RL).
Тбилиси, 24 июня. Участники акции в поддержку евроинтеграции Грузии. Тысячи человек вышли на улицы города после того, как Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС. Основные требования европейских чиновников, которые должна выполнить Грузия для получения этого статуса – "деолигархизация" и деполяризация политической жизни, обеспечение независимости судей и неприкосновенности свободы слова. Фото – Тамуна Чкареули, грузинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
10 июля. Гробы с останками 50 недавно идентифицированных жертв геноцида в Сребренице выстроены в ряд в мемориальном зале Поточари. В 2022 году в Боснии и Герцеговине была 27-я годовщина убийства тысяч боснийских мужчин и мальчиков войсками боснийской Республики Сербской во время войны в 90-х годов. Фото – Садик Салимович, RFE/RL.
Велокурьеры играют в шахматы и блокируют движение на мосту Маргит в Будапеште 18 июля, протестуя против изменения упрощенного налогового режима. Критики решения утверждают, что изменения нанесут ущерб малому бизнесу и затронут сотни тысяч людей. Фото – Ворос Силард, RFE/RL.
Обветшавшая советская пятиконечная звезда на старом фабричном общежитии в Адмиралтейской слободе в центре Казани, Татарстан. Фото – Андрей Григорьев, "Идель.Реалии".
В 2023 году этот район (по-татарски – "Бишбалта", "пять топоров") отметит свое 305-летие. Слобода была основана Петром Великим в 1718 году. Первоначально она была центром российского судостроения, а в советское время стала известна производством кожи. Власти несколько раз обещали реконструировать исторический район, но так и не сделали этого.
Дым, поднимающийся над фермерским хозяйством в Донецкой области Украины после российского удара, 8 августа 2022 года. Фото – Марьян Кушнир.
Кушнир: "Военные действия в Украине были в разгаре. Главный театр боев переместился на восток: в Донецкую и Луганскую области. Украинские войска маневрировали по засеянным полям Донбасса. Посевы горели и гибли, а солдаты продолжали держать свою линию обороны".
Охота на трюфели в северной Болгарии, 9 августа. Фото – Эймос Чаппл.
Чаппл: "В течение многих лет я слышал о трюфелях, которые выкапывают в лесах Болгарии, но подробную информацию об этом получить было непросто. Я нашел гида в Софии, у которого были связи в индустрии трюфелей. Благодаря ему я смог связаться с охотником за трюфелями Ивайло Пеневым с двумя его очаровательными собаками. Иногда фотографии запечатлевают момент, который может не отражать жизненный опыт человека, но эта фотография действительно подытожила трудовую жизнь Пенева: на ней он запечатлен на природе, на рассвете, с инструментами для сбора трюфелей и двумя собаками, которые буквально не могли сдержать радости от начала работы".
Украинские солдаты ведут минометный огонь по позициям противника. Донецкая область Украины, 10 августа 2022 года. Фото – Марьян Кушнир.
25 августа, 18-летняя студентка Алиша демонстрирует необычно украшенное зеркало заднего виде в своем тук-туке, на котором она занимается извозом в Карачи, портовом городе на юге Пакистана. Отец-диабетик научил Алишу водить машину за 6 месяцев до своей смерти. С тех пор она взяла на себя его роль, финансово поддерживая свою семью и продолжая учебу. Фото – "Радио Машааль".
Денис, украинский военнослужащий, работавший до начала российского вторжения археологом и учителем, отдыхает во время небольшого перерыва, воюя в составе минометного подразделения на передовых позициях в Донецкой области 29 августа. Фоото – Сергей Нужненко, RFE/RL.
Нужненко: "Сидя в окопе на передовой, мы говорили об истории, о древних временах, о том, как Денис проводил раскопки на юге Украины и учил молодежь сохранять свое культурное наследие. Мы вместе смеялись, что он теперь археолог в Донбассе. Не бывает войны без черного юмора, и журналисты на войне в определенных местах – единственные невоенные люди, которых бойцы могут встретить и вспомнить прошлую жизнь, которая кажется такой далекой".
Массовое захоронение мирных жителей и украинских военных, погибших в городе Изюм Харьковской области за время российской оккупации. При эксгумации останков на этом кладбище были найдены тела со следами пыток. Лесное кладбище на улице Шекспира, 15 сентября 2022 года. Фото – Сергей Нужненко.
Миграция лошадей из гор Тушети в Восточную Грузию, 11 октября Фото – Эймос Чаппл.
Чаппл: "Это был конец первого дня съемок истории о грузинской пастушке, которая спустилась с гор в низменные равнины Кахетии, где лошади проведут зиму. Это был насыщенный событиями день, когда меня чуть не сбросила лошадь по имени "Аль-Каида". Фотография была сделана после того, как я поставил свою палатку, а затем запрыгнул в кузов старого советского грузовика, который вез бетонные трубы для системы орошения. Я ехал в грузовике по горным дорогам, пока не увидел табун лошадей. Я спрыгнул, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы сделать несколько кадров в свете лучшей садящегося солнца".
Косово, Приштина, акция протеста в знак солидарности с женщинами, протестующими в Иране за права и свободы после сентябрьской смерти в заключении 22-летней Махсы Амини. Фото – Арбен Хоти (RFE/RL).
На протестах по всему миру в поддержку демонстраций, охвативших Иран в последние несколько месяцев, женщины отстригали свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами, отказывающимися носить хиджаб или головной платок после смерти Амини в полицейском участке, куда она была доставлена иранской полицией нравов за недопустимый внешний вид – ее хиджаб был надет не в соответствии с правилами, установленными в исламской республике.
Активистка движения "Проснись, Казахстан!" на акции протеста в Алматы в день внеочередных президентских выборов, 20 ноября. По итогам голосования президентский пост сохранил за собой Касым-Жомарт Токаев, набравший, по официальным данным, более 80% голосов.
Украинские военные медики оказывают помощь пациенту в осажденном российскими войсками городе Бахмут. Ноябрь 2022 года, фото Сергея Нужненко.
Наконец, тот самый "самоочищающийся туалет". Черногория, залив Котор, фото Эймоса Чаппла. Вот что он рассказал об этом снимке:
"Эта фотография туалета на скале около моря живет собственной жизнью. Она попала на первую страницу Reddit, где сразу появились сотни комментариев о плюсах и минусах такого устройства отхожего места. Фотогалерея на сайте Радио Свобода, где был опубликован этот снимок, внезапно начал набирать десятки тысяч просмотров по ссылкам из поисковых запросов Google. Больше всего меня позабавила российская инфлюенсерка из инстаграма, на которую я был подписан. Она несколько раз публиковала ужасающие изображения грязных общественных туалетов в Сибири. Потом она опубликовала фотографию этой "самоочищающейся" уборной с подписью "Я нашла решение!"