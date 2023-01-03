«Граница между жизнью и смертью». 2022 год в фотографиях

Главным мировым событием уходящего года стало полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля. Последствия боевых действий запечатлели корреспонденты Радио Свобода, некоторые из которых после этого сами ушли на фронт. Не расставались с камерой и их коллеги в других странах мира: от Казахстана, который еще до начала войны потрясли крупнейшие антиправительственные протесты, до Черногории, где наш корреспондент нашел удивительный "самоочищающийся" туалет. Радио Свобода публикует лучшие снимки, сделанные нашими журналистами в 2022 году, с их комментариями.

Уничтоженная украинской армией российская военная техника в городе Буча под Киевом. Российским войскам не удалось окружить или захватить столицу Украины, и в конце концов они были вынуждены отступить с севера страны.



Автор фото, корреспондент украинской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа Сергей Нужненко:



"На этом снимке – сгоревшая техника российской армии на улице Вокзальной. Это одна из первых российских военных колонн, вошедших в Бучу. Рядом находится улица Яблонская, где российские солдаты расстреливали мирных жителей во время оккупации города. Фото сделано 1 марта. 3 марта город был оккупирован российской армией.



Видео уничтоженной российской колонны я увидел в телеграме еще 27 февраля. Узнал от коллег о возможных маршрутах в город, и 1 марта мы поехали туда. На этом участке улицы Вокзальная были десятки сгоревших русских машин, а местные жители пинали разбросанные снаряды. Все были в замешательстве, никто не понимал, что происходит и чего ожидать".

Казахстанцы митингуют в Алматы 13 февраля в память о погибших во время беспрецедентных антиправительственных демонстраций в начале января. Автор фото – Петр Троценко, RFE/RL.



В январе в Казахстане за мирными общенациональными протестами против повышения цен на топливо последовали беспорядки и жестокие репрессии. Сотни человек, в том числе 18 сотрудников службы безопасности, были убиты в ходе столкновений, а президент Касым-Жомарт Токаев отдал силам безопасности приказ "стрелять на поражение". Общее число погибших составило 257 человек. По итогам протестов цены на газ были снижены, а бывший глава страны Нурсултан Наразбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана.

Мариуполь, 5 февраля. Автор фото – Эймос Чаппл, RFE/RL.



Чаппл: "Это фото было сделано менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в значительной степени разрушила Мариуполь. Было странно быть там в этот момент и слышать местных жителей, которые признавали возможность вторжения, но продолжали вести обычную жизнь. Один местный житель на пляже сказал мне, что, по его мнению, вероятность неминуемого вторжения "примерно 50/50". Затем он просто ушел со своей девушкой и их кошкой на поводке, как будто им было абсолютно все равно".

Сгоревшая российская установка залпового огня "Град" и занесенное снегом тело убитого российского солдата под Харьковом 25 февраля. Автор снимка – Марьян Кушнир, украинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.



В сентябре Марьян Кушнир получил национальную украинскую медиапремию за 2022 год в номинации "Лучшее новостное освещение резонансных событий". Он был контужен, но после короткого периода реабилитации снова вернулся на фронт.

Так выглядел центр Одессы 5 марта, спустя 11 дней после начала российского вторжения. Украинская армия и территориальная оборона готовились отразить возможную атаку российского десанта. Ни этой, ни других атак с моря так и не произошло, а российские войска удалось остановить под Николаевом – хотя с тех пор Одесса неоднократно подвергалась ракетным обстрелам и ударам дронов-камикадзе.



Фото – Михаил Штекель, украинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

Бишкек, Киргизия, 8 марта. Марш "За права женщин", приуроченный к Международному женскому дню. Сначала на участников марша напали неизвестные, а затем милиция задержала десятки его участников и организаторов. Задержанных участников марша, а также журналистов увезли на автобусах в ОВД. Причину задержания им не объяснили. Фото – Гюльжан Турдубаева, RFE/RL.

Еще одно фото Сергея Нужненко. Последствия нападения России на Ирпень, под Киевом, 11 марта.



Автор: "Граница между смертью и жизнью. На горизонте – горящая, дымящаяся, оккупированная Буча. Попавшие в ловушку мирные жители, пытающиеся бежать от боевых действий, выходят, одетые во все белое, с белыми флагами. Украинский солдат замечает: "Всех, кто выходит в белом, и всех, кто хочет вернуться в Бучу, русские просто убьют".

Активистка Саломе Баркер в маске, раскрашенной в цвета ЛГБТ-флага, возле Тбилисского городского суда 4 апреля 2022 года.



Баркер смотрит на полицейских, ожидая приговора арестованным по обвинению в насилии в отношении журналистов. Аресты последовали за митингом 5 июля 2021 года против запланированного в столице Грузии ЛГБТ-прайда, который перерос в беспорядки. Протестующие напали на активистов и журналистов, в том числе на двух репортеров Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Фото – Мзия Саганелидзе (RFE/RL).



Саганелидзе: "Наличие свободных СМИ и гражданской активности жизненно важно для Грузии, потому что они дают нам возможность громко говорить о правах человека, равенстве, свободной судебной системе, качестве демократии и обо всех вопросах, которые помогут стране развиваться и создавать лучшее будущее".

Пакистанская полиция около автомобиля, уничтоженного взрывом возле Китайского института в университете Карачи 26 апреля. В результате теракта погибли трое граждан Китая и их пакистанский водитель. (Ниаз Али Хан, "Радио Машааль", RFE/RL).

Приштина, ЛГБТ-прайд 9 июня 2022 года. Фото – Арбен Хоти, RFE/RL.

Поселок Новолуганское, Донецкая область Украины. Украинский танкист Юрий. Фото Сергея Нужненко.

Прощание с журналистом Романом Ратушным. Киев, 18 июня. Фото – Сергей Нужненко.



Комментарий автора: "18 июня в Киеве состоялась церемония прощания с известным общественным деятелем и журналистом Романом Ратушным. Среди пришедших проститься с ним было много заплаканных лиц. С начала российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а потом пошел в армию. 5 июля ему исполнилось бы 25 лет. Он погиб 9 июня в бою под Изюмом, сражаясь за свою страну. Я не знал Романа лично, хотя наши пути не раз пересекались на различных протестах в Киеве".

22 июня 2022 года. В казахстанском заповеднике Алтын-Дала в Костанайской области ученые поддерживают популяцию куланов, обитающих в Центральной Азии. Эти животные внешне похожи на ослов, но так же быстры и проворны, как лошади. 22 июня. Фото – Петр Троценко (RFE/RL).

Тбилиси, 24 июня. Участники акции в поддержку евроинтеграции Грузии. Тысячи человек вышли на улицы города после того, как Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС. Основные требования европейских чиновников, которые должна выполнить Грузия для получения этого статуса – "деолигархизация" и деполяризация политической жизни, обеспечение независимости судей и неприкосновенности свободы слова. Фото – Тамуна Чкареули, грузинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

10 июля. Гробы с останками 50 недавно идентифицированных жертв геноцида в Сребренице выстроены в ряд в мемориальном зале Поточари. В 2022 году в Боснии и Герцеговине была 27-я годовщина убийства тысяч боснийских мужчин и мальчиков войсками боснийской Республики Сербской во время войны в 90-х годов. Фото – Садик Салимович, RFE/RL.

Велокурьеры играют в шахматы и блокируют движение на мосту Маргит в Будапеште 18 июля, протестуя против изменения упрощенного налогового режима. Критики решения утверждают, что изменения нанесут ущерб малому бизнесу и затронут сотни тысяч людей. Фото – Ворос Силард, RFE/RL.

Обветшавшая советская пятиконечная звезда на старом фабричном общежитии в Адмиралтейской слободе в центре Казани, Татарстан. Фото – Андрей Григорьев, "Идель.Реалии".



В 2023 году этот район (по-татарски – "Бишбалта", "пять топоров") отметит свое 305-летие. Слобода была основана Петром Великим в 1718 году. Первоначально она была центром российского судостроения, а в советское время стала известна производством кожи. Власти несколько раз обещали реконструировать исторический район, но так и не сделали этого.

Дым, поднимающийся над фермерским хозяйством в Донецкой области Украины после российского удара, 8 августа 2022 года. Фото – Марьян Кушнир.



Кушнир: "Военные действия в Украине были в разгаре. Главный театр боев переместился на восток: в Донецкую и Луганскую области. Украинские войска маневрировали по засеянным полям Донбасса. Посевы горели и гибли, а солдаты продолжали держать свою линию обороны".

Охота на трюфели в северной Болгарии, 9 августа. Фото – Эймос Чаппл.



Чаппл: "В течение многих лет я слышал о трюфелях, которые выкапывают в лесах Болгарии, но подробную информацию об этом получить было непросто. Я нашел гида в Софии, у которого были связи в индустрии трюфелей. Благодаря ему я смог связаться с охотником за трюфелями Ивайло Пеневым с двумя его очаровательными собаками. Иногда фотографии запечатлевают момент, который может не отражать жизненный опыт человека, но эта фотография действительно подытожила трудовую жизнь Пенева: на ней он запечатлен на природе, на рассвете, с инструментами для сбора трюфелей и двумя собаками, которые буквально не могли сдержать радости от начала работы".

Украинские солдаты ведут минометный огонь по позициям противника. Донецкая область Украины, 10 августа 2022 года. Фото – Марьян Кушнир.

25 августа, 18-летняя студентка Алиша демонстрирует необычно украшенное зеркало заднего виде в своем тук-туке, на котором она занимается извозом в Карачи, портовом городе на юге Пакистана. Отец-диабетик научил Алишу водить машину за 6 месяцев до своей смерти. С тех пор она взяла на себя его роль, финансово поддерживая свою семью и продолжая учебу. Фото – "Радио Машааль".

Денис, украинский военнослужащий, работавший до начала российского вторжения археологом и учителем, отдыхает во время небольшого перерыва, воюя в составе минометного подразделения на передовых позициях в Донецкой области 29 августа. Фоото – Сергей Нужненко, RFE/RL.



Нужненко: "Сидя в окопе на передовой, мы говорили об истории, о древних временах, о том, как Денис проводил раскопки на юге Украины и учил молодежь сохранять свое культурное наследие. Мы вместе смеялись, что он теперь археолог в Донбассе. Не бывает войны без черного юмора, и журналисты на войне в определенных местах – единственные невоенные люди, которых бойцы могут встретить и вспомнить прошлую жизнь, которая кажется такой далекой".

Массовое захоронение мирных жителей и украинских военных, погибших в городе Изюм Харьковской области за время российской оккупации. При эксгумации останков на этом кладбище были найдены тела со следами пыток. Лесное кладбище на улице Шекспира, 15 сентября 2022 года. Фото – Сергей Нужненко.

Миграция лошадей из гор Тушети в Восточную Грузию, 11 октября Фото – Эймос Чаппл.



Чаппл: "Это был конец первого дня съемок истории о грузинской пастушке, которая спустилась с гор в низменные равнины Кахетии, где лошади проведут зиму. Это был насыщенный событиями день, когда меня чуть не сбросила лошадь по имени "Аль-Каида". Фотография была сделана после того, как я поставил свою палатку, а затем запрыгнул в кузов старого советского грузовика, который вез бетонные трубы для системы орошения. Я ехал в грузовике по горным дорогам, пока не увидел табун лошадей. Я спрыгнул, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы сделать несколько кадров в свете лучшей садящегося солнца".

Косово, Приштина, акция протеста в знак солидарности с женщинами, протестующими в Иране за права и свободы после сентябрьской смерти в заключении 22-летней Махсы Амини. Фото – Арбен Хоти (RFE/RL).



На протестах по всему миру в поддержку демонстраций, охвативших Иран в последние несколько месяцев, женщины отстригали свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами, отказывающимися носить хиджаб или головной платок после смерти Амини в полицейском участке, куда она была доставлена иранской полицией нравов за недопустимый внешний вид – ее хиджаб был надет не в соответствии с правилами, установленными в исламской республике.

Активистка движения "Проснись, Казахстан!" на акции протеста в Алматы в день внеочередных президентских выборов, 20 ноября. По итогам голосования президентский пост сохранил за собой Касым-Жомарт Токаев, набравший, по официальным данным, более 80% голосов.

Украинские военные медики оказывают помощь пациенту в осажденном российскими войсками городе Бахмут. Ноябрь 2022 года, фото Сергея Нужненко.