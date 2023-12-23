«Гражданская инициатива» выдвинула Бориса Надеждина в президенты РФ

Политик, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин выдвинут в президенты России. За это проголосовал съезд партии «Гражданская инициатива». За, как следует из трансляции, проголосовали 60 делегатов съезда из 60.

«В такое вас еще никто не выдвигал», - отметил, обращаясь к Надеждину, лидер партии Андрей Нечаев.

Партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме, поэтому для регистрации кандидатом в президенты Надеждину необходимо будет набрать 100 тысяч подписей, причем не менее чем в 40 субъектах федерации.

Надеждин объявил о том, что хочет баллотироваться в президенты, осенью. Он заявляет, что «идет на выборы как принципиальный противник политики действующего президента» и, помимо прочего, считает «фатальной ошибкой» начало так называемой специальной военной операции, то есть вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Надеждин занимается политикой с начала 1990-х годов. В свое время был близок к Борису Немцову и нынешнему заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил», затем состоял в «Правом деле», участвовал в праймериз «Единой России», в 2021 году баллотировался в Госдуму от «Справедливой России - За правду». Сегодняшний съезд «Гражданской инициативы» принял его в эту партию.

Надеждин был частым участником ток-шоу на федеральных каналах, в частности на НТВ, в том числе и после российского вторжения в Украину. В мае нынешнего года он сказал в эфире НТВ: «Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной», после чего, по его словам, на телевидение его больше не звали.

Также в субботу стало известно, что съезд еще одной непарламентской партии «Российский общенациональный союз» выдвинул в президенты ее лидера Сергея Бабурина. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали, что партия выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова. Как сказал сам Бабурин, он предлагал эту кандидатуру, но съезд решил иначе.

Бабурин уже участвовал в выборах в 2018 году и занял тогда последнее место. «Гражданская инициатива» на этих выборах выдвигала Ксению Собчак.

Ранее в субботу стало известно, что Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой кандидатом в президенты. Партия «Яблоко» в свою очередь заявила, что не будет выдвигать своего кандидата.

ЛДПР выдвинула в президенты Леонида Слуцкого, а КПРФ - депутата Николая Харитонова. Действующий президент Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, в его поддержку должны собрать 300 тысяч подписей.