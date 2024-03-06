Греческая газета сообщила о попытке ракетного удара по кортежу Зеленского

Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, заявляет греческая газета «Прото Тема». Это произошло 6 марта во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Украинские источники это не комментировали.

Газета ссылается на анонимные источники в правительстве Греции. Утверждается, что удар был нанесён, когда кортеж Зеленского находился рядом с греческой делегацией. В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал. В правительстве прокомментировали состояние только греческих чиновников.

Информацию о ракетном ударе публикуют так же пропагандистские российские каналы и СМИ. На момент публикации новости в Киеве на них не отреагировали.

В ноябре Зеленский рассказал в интервью британскому таблоиду The Sun, что с начала российского вторжения пережил «не менее пяти-шести» попыток покушения.

«В первый раз это очень интересно, а дальше воспринимаешь как ковид», — сказал он. Москва эти утверждения не комментировала.

На прямой вопрос, воспользовалась ли бы Украина «шансом убить» президента России Владимира Путина, Зеленский ответил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».