Христо Грозев рассказал о попытке "вербовки российских летчиков"

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал в своем твиттере, как, по его версии, проходила "попытка вербовки российских военных летчиков". Участие в операции он опроверг – по его словам, команда Bellingcat всего лишь снимала об этом фильм.

Утром 25 июля ФСБ России заявила о срыве "операции украинской разведки и НАТО по вербовке российских летчиков". По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

В ФСБ также сообщили, что в операции по "угону самолетов ВС РФ" якобы принимал участие руководитель Bellingcat Христо Грозев (по версии спецслужбы, журналист работает на британскую внешнюю разведку MI6). Он якобы нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов: эти деньги предназначались российскому летчику за угон самолета.

Сам Грозев в соцсетях подтвердил, что подобная операция действительно проводилась, но организовало ее не ГУР Минобороны Украины, а группа бывших украинских "оперативников". По словам журналиста, они решили обратиться к российским летчикам с предложением угнать из России их самолеты. Команда Bellingcat узнала об этом и начала снимать документальный фильм.

"Мы засняли переговоры между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались так, как и ожидалось. Но их тон скоро изменился, это дало основание предполагать, что пилоты больше говорили не от своего имени, а по указаниям, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ", – рассказал Грозев.

В частности, эту версию подтверждало то, что один из пилотов внезапно попросил эвакуировать из России не его жену, а любовницу. За 5 минут поисков по базам данным расследователь обнаружил, что эта женщина могла быть агентом ФСБ.

"В этот момент стало очевидно, что операция превратилась в "двойную игру", где обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом выдавая ей максимум дезинформации", – написал Грозев.

По его словам, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что раскрыты и что никто из украинских агентов не явится на предложенную встречу.

Грозев добавил, что в ходе попытки сорвать украинскую операцию ФСБ "непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием". Расследователь обещает вскоре опубликовать фильм об этой истории.