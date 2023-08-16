«Группа Вагнер» зарегистрировала юридическое лицо в Беларуси

В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием «Группа Вагнер». Она зарегистрирована как образовательная организация. Однако ее адрес совпадает с предполагаемым расположением в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Выдержку из реестра приводит издание «Ротонда». Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью «Группа Вагнер» было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилевской области.

Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет «Ротонда», подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня и основатель ЧВК Евгений Пригожин, и авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявили, что части «Вагнера» будут передислоцированы в Беларусь. По многочисленным сообщениям СМИ, для них разбит палаточный лагерь именно в Осиповичском районе, рядом с уже существующей военной частью. По данным «Беларускі Гаюн», туда уже приехали не менее 11 колонн наемников с военной техникой. Белорусские власти заявляли, что «вагнеровцы» будут заниматься обучением военнослужащих.

Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.