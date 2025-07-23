Грузинские политики комментируют сообщения о лоббистской компании, которая якобы финансировала Джо Уилсона

В «Грузинской мечте» комментируют сообщения о том, что что грузинское «Национальное движение» наняло американскую лоббистскую фирму Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP, которая, как утверждают некоторые проправительственные СМИ активно финансировала политические кампании кандидатов в Конгресс и президенты, включая кампанию конгрессмена от Южной Каролины Джо Уилсона. Контракт, датированный 11 июля, свидетельствует о том, что «Нацдвижение» выплатило лоббистской фирме 360 000 долларов. Соответствующий документ опубликованн на сайте Реестра иностранных агентов Министерства юстиции США (FARA).

«Документ FARA говорит нам, что, когда Джо Уилсон говорил нам о наших ценностях, он, оказывается, имел в виду цену. И вот мы наконец это поняли. Вся ирония в том, что мы говорили, что пройдёт время, и FARA даст ответ на всё? Время пришло, FARA дала ответ на всё. Вот почему посольство ЕС не хочет, чтобы у нас был закон о прозрачности. Вот почему страны, которые тратят здесь деньги, не хотят, чтобы всё это было прозрачным», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в эфире программы «Актуальная тема — с Макой Цинцадзе» на Общественном вещателе.

Один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе попытался опровергнуть заявления о том, что лоббистская компания финансировала конгрессмена:

«Стараются всё представить так, будто какая-то лоббистская компания, которая естественно берет плату от людей или организаций за то, чтобы сделать какое-то дело, скажем лоббировать тот или иной вопрос в США, оказывается сама финансирует кампанию какого-то конгрессмена. Настолько в тупик зашел кремлевский пропагандистский нарратив, что не чураются такого бреда. Оказывается, весь конгресс США контролирует один человек – Джо Уилсон. Это дешевая российская кампания, доведенная до примитивизма».

Между тем, в опубликованном документе указано, что лоббистская компания будет заниматься защитой интересов (ЕНД) перед правительством США. Кроме того, в услуги входит оказание консультаций и помощи в поддержку дипломатической деятельности «Национального движения» в США и содействие в обеспечении свободных и справедливых выборов в Республике Грузия.