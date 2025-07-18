Грузинский активист Анри Кварацхелия приговорен к 4,5 годам лишения свободы

Гражданский активист Анри Кварацхелия, обвиняемый в нападении на сотрудника Управления особого назначения МВД Грузии, с использованием «коктейля Молотова» во время акции протеста, приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор 18 июля вынес судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.

«Большое спасибо вам за то, что вы занимаетесь моим делом. Сколько бы лет вы мне ни дали, для меня это не имеет значения. Сегодня я горжусь тем, что защищал свою страну. Моё дело закрыто, я не понимаю, где начало, где конец – в чём меня обвиняют и за что», – сказал Кварацхелия перед оглашением приговора.

В деле Кварацхелия фигурируют два силовика со статусом потерпевших. В суде они заявили, что «коктейль Молотова» в них не запускали, а лишь потушили вспыхнувший на асфальте огонь.

По словам адвоката, в заключении эксперта бюро судебной экспертизы Самхараули указано, что представленные видеодоказательства непригодны для опознания. Согласно протоколу допроса, Анри Кварацхелия после задержания признался, что бросил «коктейль Молотова». По словам его защитника, он стал жертвой психологического давления, а при написании признательных показаний адвокат не находился рядом.

Кварацхелия был задержан у себя дома 5 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.