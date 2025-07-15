Грузинскую песню «Сулико» признали памятником культурного наследия

Одна из самых узнаваемых грузинских песен – «Сулико» – получила статус памятника нематериального культурного наследия. Об этом сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.

История «Сулико» началась в 1895 году, когда в журнале «Квали» был опубликован одноимённый стих Акакия Церетели. Поэт передал его композитору Барбаре (Вареньке) Церетели, которая, вдохновлённая текстом, написала оригинальную мелодию, не опираясь на существующие музыкальные мотивы. Акакий остался настолько впечатлён, что подарил ей свой портрет с надписью: «Моему любимому соловью, Сулико-Вариньке, от Акакия».

«Прекрасная мелодия «Сулико» с самого начала завоевала всеобщее признание и приобрела характерную для фольклорного произведения социальную функцию. Уже более века этот бессмертный мотив передаётся из поколения в поколение. Песня «Сулико» стала главной визитной карточкой нашей страны. Она звучит везде и всегда – на сценах по всему миру и на улицах городов, в кругу семьи и за праздничным столом... Её исполняют все – известные музыканты и обычные люди, взрослые и дети, женщины и мужчины... Она звучит на разных языках, в различных интерпретациях», – говорится в сообщении грузинского ведомства.

Сулико — грузинское женское или мужское имя, происходящее от корня со значением «душа» («душенька»).