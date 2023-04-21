Грузия: TBC Bank закроет счета клиентов, нарушающих санкции против РФ

Один из двух крупнейших банков Грузии TBC предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

Банк указал на то, что Великобритания, США и ЕС в прошлом году ввели против России санкции, ограничивающие определенные операции и сделки в отношении РФ и связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают в том числе замораживание активов, блокирование, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот, говорится в сообщении.

«Если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», – отметили в TBC.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину сообщалось, что ряд банков в Грузии отказывал россиянам в открытии счетов. В декабре 2022 года стало известно, что «Банк Грузии» начал рассылать российским и белорусским клиентам СМС-сообщения с уведомлением о закрытии их счетов. Позже в банке заявили, что закрытие счетов россиян не носит массовый характер – фиксируются лишь единичные случаи.

В апреле уведомления о закрытии счетов российским клиентам начал рассылать крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus. В письмах клиентам сообщают, что счет закроют в течение двух месяцев. В качестве формального повода для этого банки указывают несоответствие данных пользователя условиям процедуры «Знай своего клиента».

Такие меры связаны с усилением контроля за соблюдением санкций против России. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Джо Байден в совместном заявлении объявили о намерении усилить работу по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля против России, а также не допускать обход санкций.

«В рамках этой работы мы предпринимаем новые совместные шаги, направленные против дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы пресечь поддержку войны России из любой точки мира, где она будет выявлена», – сказано в заявлении.