В Грузию не пустили основателя белорусской диаспоры Аджарии

Гражданина Беларуси, основателя белорусской диаспоры Аджарии Евгения Гацака не пустили из Турции в Грузию.

Гацак рассказал телеграм-каналу «Ты тоже в Грузии? ИТ-новости», что прожил в Грузии два года. Он отправился в Турцию всего на один день, чтобы обнулить срок пребывания в Грузии, но на обратном пути получил отказ во въезде «по иным причинам».

Позже он попытался повторно въехать в страну, и, вновь получив отказ, запросил международную защиту.

По словам Евгения, ему устно сообщили, что его заявление «на рассмотрении». Гацак провёл перед стойкой погранконтроля несколько часов, после чего ему снова вручили документ об отказе во въезде «по иным причинам» и выдворили на турецкую сторону.

Руководитель белоруской диаспоры Аджарии Алексей Балашов предполагает, что в случае с Гацаком речь может идти о нарушении Конвенции об беженцах 1951 года.

Сообщается, что вопросом Гацака теперь занимаются правозащитники. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской «также в курсе дела».

Евгений Гацак был наблюдателем во время выборов президента Беларуси в 2020 году, после которых в стране прошли протесты оппозиции и начались массовые репрессии со стороны властей.