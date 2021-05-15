Отельеры на Черноморском побережье Грузии надеются, что большие скидки на проживание могут возродить разрушенную индустрию туризма в Батуми. Можно с уверенностью сказать, что в Батуми, сияющем городе на Черноморском побережье Грузии, найдется что-то на бюджет каждого путешественника. Вдоль самого престижного участка галечного пляжа, апартаменты на берегу моря доступны по цене 12 долларов за ночь. Если это слишком дорого, туристы могут пройти несколько сотен метров вглубь суши и получить кровать в хостеле всего за 2 доллара США.

Но туристы пока почти не приезжают. Батуми пережил невероятный подъем как место отдыха для путешественников с низким и средним бюджетом, в основном из России. Но один-два удара загнали туризм в тупик. Во-первых, дипломатическая ссора с Россией летом 2019 года привела к тому, что Кремль ввел запрет на полеты между двумя странами. Затем, в начале 2020 года, границы Грузии были закрыты с целью предотвратить распространение пандемии коронавируса.

Мери Эмиридзе из Департамента туризма Аджарии, занимающаяся Батуми, говорит, что в 2019 году регион принял более чем 1,6 миллиона туристов. В 2020 году их прибыло только 306 тысяч, что на 81 процент меньше. Эмиридзе говорит, что она «никогда не видела ничего подобного» по снижению цен на жилье в Батуми. Многие владельцы гостевых домов, борясь за внимание туристов, рекламируют комнаты за небольшую часть их стоимости.

Владелец гостевого дома, попросивший называть его англоязычным именем Арчи, сдает в аренду апартаменты в старом городе Батуми примерно за треть цены, которая была в 2019 году. По его подсчетам, количество туристов уменьшилось на 90 процентов от того, что было бы обычно в это время года. Местный житель Батуми говорит, что ему не было «так трудно» с 1990-х годов, когда Грузия была разрушена гражданской войной и экономическими потрясениями после распада Советского Союза. Арчи говорит, что некоторым местным жителям Батуми пришлось полагаться на родственные связи с жителями высокогорий, возвышающихся над городом, чтобы выжить в прошлом году. «У многих людей есть родственники, живущие в горах и имеющие коров и овец. В горах у них всегда есть еда. Им не нужно правительство. Они могут жить сами по себе», ‒ отмечает он.

В настоящее время в Грузию разрешены полеты из Турции, Израиля и Украины, но если посетители не прошли вакцинацию, им потребуется предъявить новый отрицательный тест на COVID для посадки в самолет. На третий день пребывания в Грузии им необходимо пройти второй тест на COVID. Детям и младенцам также нужно сдавать неудобный мазок из носа, необходимый для анализа, хотя некоторые официальные лица игнорируют это требование. В Грузии, как и раньше, действует комендантский час, то есть рестораны закрываются в 20:00, и все, кто будут на улице после 21:00, рискуют получить большой штраф. Службы доставки еды работают по всей стране.

В наши дни израильтяне являются одними из самых многочисленных туристов в Батуми, но Арчи говорит, что деньги, которые тратят эти туристы, в основном циркулируют в гостиницах многонациональной сети с прилегающими казино и элитными ресторанами на набережной Батуми. Большинство форм азартных игр в Израиле незаконны, и нет публичных казино. Администратор батумского отеля Hilton, у которого есть казино на втором этаже, сказал Радио Свобода, что отель был полностью забронирован на большую часть апреля, хотя даже в этом отеле цены снизились примерно на 25 процентов по сравнению с 2019 годом.

Последствия сокращения туристической отрасли Батуми можно почувствовать вдали от городской набережной. На Батумском рынке Малхаз продают свежую зелень, салат и зеленый лук. Уроженец Батуми говорит, что к лету 2019 года значительную часть его бизнеса составляли экономные покупатели и отдыхающие, приезжавшие на длительное время, и приходившие на оживленный рынок во время своих еженедельных походов за продуктами. Продавец овощей говорит, что раньше он загружал в свой грузовик около половины тонны овощей от местных производителей каждое утро, но теперь, по его словам, грузовик у него почти не используется, и вместо этого он упаковывает несколько десятков килограммов овощей в свой автомобиль, чтобы отвезти их на рынок.