GT Group поставит для тбилисского метро вагоны китайской компании CRRC

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, тендер на закупку 111 вагонов метро завершен, и контракт с победителем, компанией GT Group, будет подписан сегодня, 10 июля. Как заявил Каладзе на заседании правительства Тбилиси, компания-победитель поставит мэрии вагоны крупнейшего китайского производителя железнодорожной техники CRRC. Проект финансируется Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB).

По словам градоначальника, все вагоны метро прошли реконструкцию и реставрацию с целью продления срока службы, однако срок эксплуатации некоторых из них подходит к концу, и их использование невозможно по соображениям безопасности.

Компания GT Group подала своё предложение во время тендера на поставку вагонов метро в конце прошлого года, мэрия Тбилиси изучала его с февраля 2025 года. Изначально, согласно условиям тендера, мэрия планировала закупить 97 вагонов за 393 миллиона лари, однако, как заявил мэр на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси, будет закуплено 111 вагонов. Точная стоимость контракта на данном этапе неизвестна.

По словам Каладзе, китайская компания CRRC является одним из крупнейших производителей подвижных составов для метро в мире. Компания имеет опыт поставок вагонов метро не только в города Китая, но и в Турцию, Аргентину, Филиппины и США, где вагоны CRRC эксплуатируются в Бостоне, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Поставка новых вагонов мэрии должна начаться в 2026 году и продлиться 5 лет. Будет поставлено 14 четырёхвагонных поездов, 5 пятивагонных (аналогичный пятивагонный поезд будет курсировать на линии Варкетили – Театр Ахметели). Длина каждого поезда должна составлять от 18,5 до 19,5 метров, включая сцепку; вагоны будут соединены между собой сквозным переходом, что позволит беспрепятственно переходить из одного вагона в другой. Вместимость вагона – не более 280 пассажиров.

Мэр Тбилиси пообещал закупить новые вагоны пять лет назад, 15 октября 2019 года. 18 ноября 2024 года мэрия объявила, что тбилисский метрополитен получит новые поезда через два года, к концу 2026 года.

Российская компания «Метровагонмаш», победившая в тендере, объявленном в марте 2021 года на поставку 40 новых вагонов метро за 50 миллионов евро, 19 мая 2023 года была включена в список компаний, подпадающих под международные финансовые санкции. После этого мэрия Тбилиси приняла решение расторгнуть с ней контракт.